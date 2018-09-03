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Eski cumhuriyet savcısı kafasından vurulmuş halde bulundu

İki yıl önce görevinden istifa eden eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur'un cesedi, çöplük alanında bulundu Cinayet zanlısı bir kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 03 Eylül 2018 Pazartesi 13:24
Eski cumhuriyet savcısı kafasından vurulmuş halde bulundu
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Niğde'de eski cumhuriyet savcısı, öldürülmüş halde çöplük alanında bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sazlıca beldesi yakınlarındaki çöplük alanında bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yerine gelen ekipler, tabancayla başına ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen kişinin Niğde Adliyesi'ndeki görevinden yaklaşık 2 yıl önce istifa eden eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur olduğunu tespit etti.

Yağmur'un cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği tahmin edilen cinayetin failini kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı A.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Niğde Başsavcılığından yapılan açıklamada Konya ve Niğde'de cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Serhat Yağmur'un gece şüpheli A.A. tarafından merkez Sazlıca beldesinde silahla vurularak öldürüldüğünün tespit edildiği belirtildi.

Şüpheli A.A'nın silahlıyla birlikte kısa sürede gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olayın önemine binaen bir cumhuriyet savcımız bu dosyanın soruşturmasıyla görevlendirilmiştir. Görevli cumhuriyet savcımız olayın haber alınmasından itibaren çok kısa süre içerisinde olay yerine gitmiş, olay yeri incelemesini bizzat yapmıştır. Klasik otopsi işlemleri yapılmıştır. Soruşturma işlemleri geniş kapsamlı ve titiz bir şekilde yürütülmekte olup bu aşamada cinayet sebebi olarak örgüt bağlantısının olmadığı değerlendirilmektedir.' Kaynak : AA

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