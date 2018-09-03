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Elif Şafak'tan Batı'ya küstah çağrı: Türkiye'ye müdahale et

Uluslararası toplumda Türkiye'yi karalamak için her fırsatı değerlendiren FETÖ'nün prensesi Elif Şafak yine devrede... FETÖ elebaşı Gülen'i örnek alan ve soyadını bile Shafak olarak yazan hain, İngiliz Guardian'da yine Türkiye karşıtı makale yazdı.

Güncel / 03 Eylül 2018 Pazartesi 19:24
Elif Şafak'tan Batı'ya küstah çağrı: Türkiye'ye müdahale et

'Batı Türk halkının direnmesine yardım etmeli' başlıklı bir yazı yazan Şafak, Batı'ya 'Türkiye'ye müdale et' çağrısında bulunarak skandala imza attı. Başkan Erdoğan'ın vatandaşlara yaptığı boykot çağrılarını 'Avrupa'yı ve Batı'yı protesto etmenin bir yolu' olarak değerlendiren Şafak, ABD'nin dolar operasyonuna kılıf uydurdu..

Türkiye'yi dünyaya şikayet etmeyi alışkanlık haline getiren FETÖ'nün prensesi Elif Şafak, yine şaşırtmadı. Ülkemizi kötülemek için yine kolları sıvadı. Şafak, İngiliz Guardian'daki 'Batı Türk halkının direnmesine yardım etmeli' başlıklı makalesinde Batı'ya 'Türkiye'ye müdahale et' çağrısında bulundu.

ABD'NİN OPERASYONUNA KILIF UYDURDU

Her fırsatta ülkesini kötüleyerek ABD ve Avrupa'nın istediği şeyleri söylemeyi adet edinen Şafak, 'Türkiye'nin anti-demokratik dönüşü Türk Lirası'ndaki düşüşü tetikledi' diyerek ABD'nin döviz üzerinden Türkiye'ye karşı başlattığı 'savaşa' da asker yazıldı! FETÖ'nün prensesi Şafak, FETÖ'cülerin 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden bu yana sükekli tedavülde tuttukları 'Batı Türkiye'te müdahale etsin' ihanet çağrısını devam ettidi.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Erdoğan'ın vatandaşlara, 'ABD mallarına boykot çağrılarını ve döviz bozdurma' taleplerininin, Avrupa'yı ve Batı'yı protesto etmenin bir yolu olarak verildiğini ifade eden FETÖ'nün gelini Elif Şafak, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

FETÖ'NÜN PRENSESİNDEN BAŞKA NE BEKLENİRDİ?

İngiliz The Guardian'da, Elif Şafak tarafından, 'Türkiye uzaklaşsa bile Batı, halkın direnmesine yardım etmeli' başlıklı bir yazı kaleme alındı. Yazıda, Türkiye'nin dış politikası ve ABD ile yaşananların Türkiye'de, 'Batı karşıtlığının' oluşmasına yol açtığı iddia edildi.

Kapatılan Radikal Gazetesi'nin firari FETÖ'cü eski Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can'ın eşi yazar Elif Şafak, yazısında ABD'ye övgülerini de sıralarken, Batı'ya yaranma amaçlı cümlelerini şöyle kullandı:

'Geçmişe dönüp baktığımda, beni en çok etkileyen şeyin: Batı karşıtı, Avrupa karşıtı duyguların olmadığı. Bunun bir sebebinin Türkiye'nin Cezayir ya da Fas gibi sömürgeleştirilmemiş olması.'



İHANETTE SINIR TANIMADI

​FETÖ'cü Şafak, ihanet dolu satırlarıyla, Türkiye'de köktendinciliğin, cinsiyetçiliğin, cinsiyet eşitsizliğinin arttığı; okullarda, sokaklarda milliyetçiliğin ve sağcı popülizmin yaygınlaştığı iftiralarını da kullandı. ABD'nin Türkiye'ye karşı ekonomi üzerinden başlattığı saldırıyı görmezden gelen Şafak, 'Türkiye'nin anti-demokratik dönüşü Türk Lirası'ndaki düşüşü tetikledi.' şeklinde küstahça ifadeler kullandı.

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