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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında biri binbaşı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 8'i aktif görevde 9 zanlı gözaltına alındı.

3. Sayfa / 03 Eylül 2018 Pazartesi 09:27
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile kontörlü ve ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatları tespit edilen biri binbaşı ve 12'si astsubay olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kişilerden 8'inin aktif görevde olduğu, firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi. Kaynak : AA

Emniyet MüdürlüğüTerör ÖrgütüCumhuriyetDeniz Kuvvetleri Komutanlığı


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