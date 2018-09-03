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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2020'de Türkiye'de düzenlenecek

Kırgızistan ziyareti sonrası Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Güncel / 03 Eylül 2018 Pazartesi 20:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2020'de Türkiye'de düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Ortak geçmişimizden güç alan ilişkilerimizin daha da gelişmesine vesile olacağına inandığım Kırgızistan ziyaretimizde, değerli mevkidaşım Sayın Ceenbekov’la gündemimizdeki tüm konuları değerlendirdik. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. toplantısını gerçekleştirdik.

FETÖ ile mücadelede atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik. Siyasi, ticari, kültürel ilişkilerimizi geliştirme konusunda ortak kararlılığa sahip olduğumuzu gördük.

İş Forumu'nda, yatırımları teşvik edecek her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik.

Kültürel bağlarımızı daha da güçlendirecek olan Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii’nin açılışını gerçekleştirdik.

3. Göçebe Oyunlarının açılışına katıldık. Kırgızistan’ın dünya kültür mirasına kazandırdığı bu oyunları, 2020 yılında inşallah ülkemizde düzenleyeceğiz."

KırgızistanCumhurbaşkanıCumhuriyet


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