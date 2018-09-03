USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin, "Gerekli tedbirlerin alınmasını sağladık. Sondajlara başlayabiliriz. Hazırlığını Enerji Bakanlığı yapıyor, sonbaharda böyle bir sondaj başlayabilir" dedi.

Dünya / 03 Eylül 2018 Pazartesi 20:01
Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib’teki son duruma ilişkin, "Astana Anlaşması’nın devamı için temaslarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Türkiye ziyareti kapsamında yarın gerçekleşecek görüşmeye ilişkin de "Biz kendisini tanıyoruz. Suriye Özel Temsilcisi olarak atanmasını önemli buluyoruz. Amerika’nin PKK/YPG’ye verdiği desteği gündeme getireceğiz" dedi.

Kaynak : İHA

Mevlüt ÇavuşoğluTürkiyeDışişleri BakanıSuriye


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı