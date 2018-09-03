Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib’teki son duruma ilişkin, "Astana Anlaşması’nın devamı için temaslarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Türkiye ziyareti kapsamında yarın gerçekleşecek görüşmeye ilişkin de "Biz kendisini tanıyoruz. Suriye Özel Temsilcisi olarak atanmasını önemli buluyoruz. Amerika’nin PKK/YPG’ye verdiği desteği gündeme getireceğiz" dedi.



Kaynak : İHA