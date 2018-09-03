Bir evde 5 kişi ölü bulundu

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde tek katlı evde meydana geldi. İhbar üzerine müstakil eve gelen polis ekipleri, evde 3'ü çocuk 5 kişinin cesedi ile karşılaştı.



Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi., Çevre güvenliği alınarak evde inceleme başlatıldı.



Yapılan ilk incelemede, tabancayla vuruldukları belirlenen 5 kişinin, Mehmet Kaya, eşi Zehra Kaya, çocukları Onurcan, Esmanur ve Rabia Kaya olduğu belirlendi.



Mehmet Kaya'nın, eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra aynı silahla intihar etttiği ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.











Kaynak : AA