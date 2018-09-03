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Bir evde 5 kişi ölü bulundu

Mersin'de müstakil evde 3'ü çocuk, 5 kişinin cesedi bulundu.

3. Sayfa / 03 Eylül 2018 Pazartesi 15:31
Bir evde 5 kişi ölü bulundu

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde tek katlı evde meydana geldi. İhbar üzerine müstakil eve gelen polis ekipleri, evde 3'ü çocuk 5 kişinin cesedi ile karşılaştı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi., Çevre güvenliği alınarak evde inceleme başlatıldı.

Yapılan ilk incelemede, tabancayla vuruldukları belirlenen 5 kişinin, Mehmet Kaya, eşi Zehra Kaya, çocukları Onurcan, Esmanur ve Rabia Kaya olduğu belirlendi.

Mehmet Kaya'nın, eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra aynı silahla intihar etttiği ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.





Kaynak : AA

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