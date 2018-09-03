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Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi

Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, Yeşilçam oyuncusu İhsan Gedik'e canlı yayında kendini dövdürdü.

Televizyon / 03 Eylül 2018 Pazartesi 10:15
Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Tahir Sarıkaya'nın sunduğu Uyan Türkiyem programına bu hafta Yeşilçam oyuncusu İhsan Gedik konuk oldu.

Sarıkaya'nın 'İyi dayak yiyor muydun?' sorusuna Gedik, 'Güzel dayak atarım güzel de yumruk atarım; sana da bir tane atabilirim' yanıtını verdi.

'Atamazsın' diyen Sarıkaya'ya Gedik,'Gel karşıma göstereyim' karşılığını verdi.

Bunun üzerine ünlü sunucu, 76 yaşındaki usta oyuncuya canlı yayında kendini dövdürdü.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Uyan TürkiyemYeşilçamTahir SarıkayaDayak


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