Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Tahir Sarıkaya'nın sunduğu Uyan Türkiyem programına bu hafta Yeşilçam oyuncusu İhsan Gedik konuk oldu.



Sarıkaya'nın 'İyi dayak yiyor muydun?' sorusuna Gedik, 'Güzel dayak atarım güzel de yumruk atarım; sana da bir tane atabilirim' yanıtını verdi.



'Atamazsın' diyen Sarıkaya'ya Gedik,'Gel karşıma göstereyim' karşılığını verdi.



Bunun üzerine ünlü sunucu, 76 yaşındaki usta oyuncuya canlı yayında kendini dövdürdü.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel