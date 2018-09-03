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Afgan milletvekili pastaneye saldırdı

Afganistan’da Ghazni ili milletvekili Huma Sultani, başkent Kabil’de bir pastaneye girdikten sonra mağaza dolapları ve camlarını dağıtırken güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

Dünya / 03 Eylül 2018 Pazartesi 16:57
Afgan milletvekili pastaneye saldırdı
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Afganistan'da milletvekili pastaneyi birbirine kattı. Ghazni ili milletvekili Huma Sultani, başkent Kabil'de bir pastaneye girdikten sonra mağaza dolaplarını dağıttı ve camları kırdı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Pastane sahibi Seyid Omid Miri, olayda pastanede 7 bin dolarlık maddi hasarın meydana geldiğini ifade etti.

Seyid Omid, 'Huma hanım, dilenci çocuklara birkaç yiyecek satın almak için onları içeri getirdi. Kardeşim kendisinden çocukları dışarı çıkarmasını rica etti. Fakat görüntülerde göründüğü gibi, kardeşime saldırdı ve pastaneyi terk etti ama yaklaşık 20 dakika sonra tekrar döndü ve ortalığı dağıttı' dedi.

Ülkenin ekonomik durumu, çocukları dilenciliğe teşvik etse de birçok yerde dilencilerin girişi mekan sahipleri tarafından yasaklandı.

Afganistan iktisat bakanlığına göre, ülkenin yarısından fazlası yoksuzlukla mücadele veriyor. Son raporlara göre halkın yüzde 54'ünün aylık geliri 30 Amerikan doları olarak biliniyor. Kaynak : İHA

BaşkentMilletvekili20 DakikaGüvenlik Kamerası


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