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1 milyon TL ödülle aranıyordu

İçişleri Bakanlığı, 1 milyon TL ödülle "Terörden Arananlar Listesi"nde "Yeşil Kategoride" yer alan PKK’nın sözde Orta Saha Maliye Sorumlusu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

3. Sayfa / 03 Eylül 2018 Pazartesi 12:17
1 milyon TL ödülle aranıyordu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Hazro ilçesi Çitlibahçe Mahallesinde Diyarbakır İl J.K.lığınca bugün gerçekleştirilen SİHA destekli operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne mensup 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden birinin; PKK/KCK terör örgütüne 2011 yılında katılan ve terör örgütü içerisinde Diyarbakır, Bingöl, Batman, Elazığ, Bitlis, Muş illeri sözde Orta Saha Maliye/Cephane Birimi Sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve bir milyon TL ödülle Terörden Arananlar Listesinde Yeşil kategoride yer alan, Haki Hakkı kod adlı Deniz Yüksel olduğu tespit edildi.

Söz konusu teröristin; terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, görevi yaptırmamak için direnme olmak üzere toplam 11 suçtan arama kaydı bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca, teröristin; Diyarbakır Lice Kutlu Mahallesi Kerpiçören mezrasında ikamet eden 3 şahsın, 14 Temmuz 2017 günü kaçırılarak ölümle tehdit edilmesi ve 15 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Hazro ilçesi Ormankaya ile Çitlibahçe Mahalleleri arasında bulunan karayolu üzerinde, 2 vatandaşın elleri arkadan bağlı şekilde öldürülmesi olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi.

Kaynak : İHA

BitlisTerör ÖrgütüDiyarbakır


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