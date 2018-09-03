1 milyon TL ödülle aranıyordu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Hazro ilçesi Çitlibahçe Mahallesinde Diyarbakır İl J.K.lığınca bugün gerçekleştirilen SİHA destekli operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne mensup 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.



Teröristlerden birinin; PKK/KCK terör örgütüne 2011 yılında katılan ve terör örgütü içerisinde Diyarbakır, Bingöl, Batman, Elazığ, Bitlis, Muş illeri sözde Orta Saha Maliye/Cephane Birimi Sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve bir milyon TL ödülle Terörden Arananlar Listesinde Yeşil kategoride yer alan, Haki Hakkı kod adlı Deniz Yüksel olduğu tespit edildi.



Söz konusu teröristin; terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, görevi yaptırmamak için direnme olmak üzere toplam 11 suçtan arama kaydı bulunduğu kaydedildi.



Ayrıca, teröristin; Diyarbakır Lice Kutlu Mahallesi Kerpiçören mezrasında ikamet eden 3 şahsın, 14 Temmuz 2017 günü kaçırılarak ölümle tehdit edilmesi ve 15 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Hazro ilçesi Ormankaya ile Çitlibahçe Mahalleleri arasında bulunan karayolu üzerinde, 2 vatandaşın elleri arkadan bağlı şekilde öldürülmesi olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi.



Kaynak : İHA