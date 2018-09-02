Silivri'de şarbon aşılaması başladı

Silivri'de şarbon vakalarının ardından bazı bölgelerde aşılama çalışmaları başladı.



Silivri'nin Çanta Mahallesi'ne bağlı Sancaktepe ve Balaban mevkisinde bulunan büyükbaş hayvanlar Silivri İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerleri tarafından aşılanmaya başladı.



Aşılama çalışmalarının başta Çantaköy olmak üzere Gümüşyaka, Değirmenköy ve Çeltik mahallelerinde devam edeceği öğrenildi.



Çantaköy'de bazı hayvanların bulunduğu alanlar tedbir amaçlı karantina altına alındı.



Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



'Olayın yayılma riski yok, ekipler kontrol altına aldı. Tespit ve aşılama çalışmaları devam ediyor. Böyle bir risk yok. Burada 5 hayvandan 1 tanesinde tespit edildi, o hayvan ise alınmış. 3 bin 500 hayvan sözü geçti ama bu kesinlikle doğru değil. O kadar hayvan olmadığını ben yaptığımız denetimden biliyorum. Benim aldığım bilgilere göre yayılma riski yok. Kontrol altında. 1 hayvanda tespit edildi. Bu akşam konu netleşmiş olur. Boğaz Köprüsü'nden bu yana canlı hayvan girmediğini biliyoruz. Bizim bölgemizde çok sıkı bir denetim oldu.'



Çantaköy Mahalle Muhtarı Ömer Ercan ise 'Mahallemizde yaşayan Muammer Arıkan isimli arkadaşımızın hayvanında şarbon çıktı. 3-4 ay önce alıyor başka bir yerden. 6-7 tane hayvanı var ve evinde bakıyor. Böyle bir hastalık köyümüzde hiçbir yerde çıkmadı. Bu köyümüzde de böyle bir şey bugüne kadar olmadı. Veteriner ekiplerince Çantaköy, Gümüşyaka, Değirmenköy ve Çeltik köylerinde aşılama çalışmalarını sürüyor.' Kaynak : AA