Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu raporlarına göre birkaç gün daha etkisini gösterecek olan sıcaklıkların ardından 5 Eylül itibariyle yağışların aralıklarla eylül ayının ortasına kadar Türkiye'de bölge bölge kendini göstermesi bekleniyor.