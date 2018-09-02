USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

İzdivaç ablaları deşifre oldu

FETÖ’nün izdivaç ablalarının ByLock yazışmaları deşifre oldu. Konuşmalarda katalogdan ebat ebat kadın öneren de var.

Güncel / 02 Eylül 2018 Pazar 09:37
İzdivaç ablaları deşifre oldu

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin izdivaç ablalarına düzenlediği operasyonda evliliklerden sorumlu olan 15 kişinin de aralarında olduğu 52 FETÖ'cü yakalandı. ByLock yazışmaları deşifre olan izdivaç ablalarının kendi aralarında yaptıkları ahlak dışı konuşmalar dikkat çekti:

UYGUN OLANI SEÇELİM

“Hoca hanım 91-92-93 doğumlu c kategorisinde kaliteli ve keyfiyetli adaylarım var. Uygunları değerlendirmek isteriz.”

“Teşekkürler Muharrem Bey.”

“Abla yaşları büyük 13 bayan vermiştim dün onlardaki isimler mahlas. Onların hepsinin muhatap ablalarının By Locku cv içinde yazılı. 13 ablanın hepsinin genel sorumlusu da “Hansaa12.”

ACİL İSİM BEKLİYOR

“Arkadaşlar isim çalışabilir misiniz. Abinin istediği özellikle şunlar 4 yıllık mezun olması. Ailesinin maddi durumu çok kötü olmasın.

Esra Hanımı iptal ediyoruz değil mi hocam

“Hocam Esra T.'yi eşleştirdiğimiz arkadaş Mersinli ama ekratmış. (konar-göçer halklar) Bilgisi sonradan geldi hakkınızı helal edin.”

“Bir arkadaşım daha var. Çok şakirt, aile olarak tamamen içindeler 89 doğumlu.”

“Neslihan hanımı hafta içi görüştürelim.”

“3-4 yaş büyük olup da 1.80 üstü arkadaşımız yok mu hocam?”

KAYNAK: AKŞAM

MahlasMersinliHelal


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı