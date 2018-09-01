İstanbul'da şarbon alarmı

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'e şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Hastanelerin acil sevk edilen hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.



Bir hasta yakını, 5 kişinin daha önce, 15 kişinin de bu akşam saatlerinde hastanede karantina altına alındığını aktardı.



'KURBAN ETLERİNDEN BULAŞTI' İDDİASI



Hastalığın kurban etlerinden bulaştığı konusunda şüphelerin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili hastaneden bilgi alınamadı.



Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine 9 kişinin yedikleri etin renk değiştirmesi sonucunda şüphelenerek hastaneye başvurdukları öğrenildi. Hastanelerde hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.



BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAM







Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli bir televizyon kanalına bağlanarak canlı yayında, '22 kişi şarbon şüphesiyle başvuru yaptı, 14'ü taburcu oldu, 4 kişi de tedavi altında.' dedi.Pakdemirli, 'Etlerin geldiği özel işletme karantina altına alındı. Hayvanların satın alındığı işletmenin 10 km etrafındaki 3500 hayvan yarından itibaren tedbir için aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz.' ifadelerini kullandı.