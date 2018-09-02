Genç girişimciye 200 bin lira hibe

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında girişimci adaylarına 200 bin lira hibe verileceğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genç girişimcilerin, katma değeri yüksek ürünler üreterek şirket kurmasını ve ticarileşmesini sağlayan BiGG Programı'nın 2018 yılı ikinci çağrısı yarın açılacak.



Teknogirişim Sermayesi Desteği alabilmek için yapılan başvurular, akademisyen, sanayici ve yatırımcılardan oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecek. Uygulayıcı kuruluşlar ise eğitim, mentorluk, kuluçka, iş birliği ağlarının kullanımı, iş fikirlerinin doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK'a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirecek.



Programa 'Akıllı Ulaşım', 'Enerji ve Temiz Teknolojiler', 'Sanayide Dijital Dönüşüm', 'İletişim ve Sayısal Dönüşüm', 'Sağlık ve İyi Yaşam' ile 'Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme' başlıklı tematik alanlarda başvuru yapılabilecek.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 100 Günlük İcraat Programı'nın sıkı takipçisi olduklarını belirterek, genç girişimciler için hazırlanan destek programına ilişkin şu bilgileri verdi:



'Bakanlığımız, BİGG Teknogirişim Programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirleri, nitelikli istihdam oluşturacak teşebbüslere dönüşüyor. Fikirden pazara kadar olan yenilikçi faaliyetler destekleniyor. Bu sayede uluslararası rekabet gücü olan, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmet geliştirebilen başlangıç firmaları ekonomiye kazandırılıyor. Böylelikle nitelikli ürünlerde dış bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlanıyor. Program dahilinde bugüne kadar yaklaşık bin girişimci, şirketlerini kurdu ve fikirlerini hayata geçirdi. Yarın itibarıyla 2018 yılı ikinci çağrısına çıkılıyor. Girişimci adayları, onay aldıkları iş planlarıyla birlikte TÜBİTAK'a başvurarak 200 bin lira tutarındaki yüzde 100 hibe destekten yararlanabilecek.'



BİGG 2018 yılının ilk çağrısına 3 bin 323 girişimci başvuru yaptı ve 146 girişimci Tekno Girişim Sermayesi Desteği almaya hak kazandı.



İkinci çağrı için yapılan müracaatların en hızlı şekilde değerlendirileceği belirtildi. Kaynak : AA