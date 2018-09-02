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Gaziantep'te trafik kazası: 4 ölü, 22 yaralı

Oğuzeli ilçesinde, işçileri taşıyan kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 02 Eylül 2018 Pazar 09:51
Gaziantep'te trafik kazası: 4 ölü, 22 yaralı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Oğuzeli ilçesinden Kilis'in Elbeyli ilçesi istikametine giden, tarım işçilerini taşıyan 79 DU 351 plakalı kamyonet ile 27 AAH 618 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 6'sının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak : AA

Tarım112 Acil Servis


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