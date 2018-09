FETÖ sanıkları hesap veriyor

Ülke genelinde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, eylül ayında 27 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 88 davaya bakılacak.



Darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kararlılıkla devam ederken açılan davalardaki yargılamalar da sürüyor.



Eylül ayında 27 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 88 dava görülecek, davalarda 3 bin 625 sanık yargılanacak.



Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 7 ilde 14, FETÖ/PDY'ye yönelik 27 ilde 74 dava bulunuyor.



Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda bin 685, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda ise bin 940 sanık hakim karşısına çıkacak.



Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince, darbe girişimi sırasında Mamak'taki 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personelinin eylemlerine ilişkin 268 sanığın yargılanmasına 5 Eylül'de devam edilecek.



Aynı gün Uşak'ta kapatılan Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal'ın yargılandığı dava ile Ankara'da Akıncı Üssü davasından dosyaları ayrılan 6 eski SAT mensubunun yargılandığı dava, eski Paris askeri ataşesi Emin Ali Ulaş'ın yargılandığı FETÖ davası, darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanıldığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin 224 sanıklı 'çatı' davası, KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan'ın FETÖ üyeliğinden yargılandığı dava, firari FETÖ imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 27 sanığın yargılandığı dava, eski CHP milletvekili Eren Erdem'in FETÖ'ye yardım davası görülecek.



Eylül ayında eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 171 kişinin yargılandığı dava, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlerle ilgili aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da olduğu 521 sanığın yargılandığı dava Ankara'da, askeri liselere giriş sınavlarında usulsüzlük yapılmasına ilişkin eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de aralarında bulunduğu biri firari 5 sanığın yargılandığı dava da Kayseri'de görülmeye devam edilecek.



Eylül ayında görülecek bazı davalar şunlar:



3 Eylül



Dava adı: İzmir'de FETÖ'nün mahrem imam yapılanması davası (52 sanıklı)



Yer: İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 3 Eylül



Saat: 10.00



Dava adı: 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, aralarında eski 4. Motorlu Piyade Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı Ahmet Ergüden'in de bulunduğu 10'u tutuklu 21 sanığın yargılamasına başlanacak.



Yer: Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 3-4-5-6 Eylül



Saat: 09.00



4 Eylül



Dava adı: 25 Aralık darbeye teşebbüs (69 sanıklı)



Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan



Tarih: 4, 5, 6, 10, 11, 12 ve 13 Eylül



Saat: 11.00



Dava adı: Eski Vali Harput'un yargılandığı dava (81 sanıklı)



Yer: Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 4 Eylül



Saat: 10.00



Dava: FETÖ'nün 'para kasası' Naksan Holding davası (27 sanıklı)



Yer: Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 4 Eylül



Saat: 09.00



Dava adı: Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası (90 sanıklı)



Yer: Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşma salonu (Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi)



Tarih: 4 Eylül



Saat: 10.00



5 Eylül



Dava adı: Darbe girişimi sırasında Mamak'taki 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personelinin eylemlerine ilişkin dava (268 sanık)



Yer: Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 5-28 Eylül



Saat: 09.30



Dava adı: Kapatılan Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal'ın yargılandığı dava



Yer: Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 5 Eylül



Saat: 11.00



Dava adı: Mahrem yapılanma davası (3'ü tutuklu 21 sanıklı)



Yer: Eskişehir 4. Ağır Ceza



Tarih: 5 Eylül



Saat: 09.00



Dava Adı: FETÖ/PDY'nin emniyetteki mahrem yapılanması davası (14 sanıklı )



Yer: Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 5 Eylül



Saat : 09.00



Dava: 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki darbe girişimi davası (21 sanıklı)



Yer: Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 5 Eylül



Saat: 10.00



Dava: FETÖ'nün 'Üniversite yapılanması' davası (26 sanıklı)



Yer: Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 5 Eylül



Saat: 09.00



6 Eylül



Dava adı: Akıncı Üssü davasından dosyaları ayrılan 6 eski SAT mensubunun yargılandığı dava



Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 6-7 Eylül



Saat: 09.30



Dava adı: Eski Paris askeri ataşesi Emin Ali Ulaş'ın yargılandığı dava



Yer: Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 6 Eylül



Saat: 13.00



Dava adı: 'İzmir askeri casusluk davası' savcılarından Hüseyin Alaybay'ın, FETÖ üyeliği suçundan yargılandığı dava



Yer: Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 6 Eylül



Saat: 10.30



Dava Adı: Silivri ve Sason ilçe jandarma komutanlarının FETÖ/PDY üyeliği davası (2 sanıklı)



Yer: Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 6 Eylül



Saat: 10.00



Dava adı: Uyanış Filmi yönetmeninin FETÖ davası



Yer: İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan



Tarih: 6 Eylül



Saat: 11.00



Dava adı: FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik dava (24 sanıklı)



Yer: Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 6 Eylül



Saat: 09.30



7 Eylül



Dava adı: FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu 21 sanıklı dava



Yer: Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 7 Eylül



Saat: 09.30



Dava Adı: FETÖ/PDY'nin il yapılanması ve finans kaynağına yönelik dava (146 sanıklı)



Yer: Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 7 Eylül



Saat: 09.30



Dava: FETÖ'nün 'askeri yapılanması' davası (20 sanıklı)



Yer: Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 7 Eylül



Saat: 09.00



10 Eylül



Dava adı: Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin dava (469 sanık)



Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 10 Eylül-19 Ekim



Saat: 09.30



Dava adı: Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilişkin 'çatı' davası (224 sanık)



Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 10-28 Eylül



Saat: 09.30



Dava adı: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik 76 'mahrem imam' ile 81 askeri personelin yargılandığı dava



Yer: Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 10 Eylül



Saat: 09.30



Dava adı: 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu dava (521 sanık)



Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 10-28 Eylül



Saat: 09.30



Dava Adı: Askeri Casusluk savcısı Fatih Genç'in yargılandığı dava



Yer: İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 10 Eylül



Saat: 09.00



Dava adı: Turkcell Gebze Veri Merkezi'ne giren askerlerin davası (15 sanıklı)



Yer: Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 10 Eylül 2018



Saat: 09.30



11 Eylül



Dava adı: Askeri liselere giriş sınavlarında usulsüzlük yapılmasına ilişkin eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de aralarında bulunduğu biri firari 5 sanığın yargılandığı dava



Yer: Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 11 Eylül



Saat: 11.00



Dava Adı: FETÖ'nün Denizli yapılanması davası (68 sanıklı)



Yer: Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 11 Eylül



Saat: 10.00



Dava adı: FETÖ/PDY davası (İki ayrı dava tutuksuz 8 sanık)



Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 11 Eylül 2018



Saat: 10.00



Dava adı: Havacı askerlerin yargılandığı dava (23'ü tutuklu 58 sanıklı)



Yer: Eskişehir 4. Ağır Ceza



Tarih: 11 Eylül



Saat: 10.00



Dava adı: Askerleri hücre yapılanması davası (14'ü tutuklu 18 sanıklı)



Yer: Eskişehir 2. Ağır Ceza



Tarih: 11 Eylül



Saat: 10.00



Dava: 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki darbe girişimi davası (3 sanıklı)



Yer: Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 11 Eylül



Saat: 10.00



12 Eylül



Dava adı: Çekmeköy Kışlası'ndaki darbe girişimi davası (3 sanıklı)



Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi- Çağlayan



Tarih: 12 Eylül



Saat: 11.00



Dava adı: Adana'da FETÖ/PDY'nin Ceyhan Belediye yapılanmasına yönelik dava (10 sanıklı)



Yer: Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 12 Eylül



Saat: 09.30



Dava adı: FETÖ'nün sözde Avukatlar Türkiye İmamı Şenel Somuncu'nun davası



Yer: Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 12 Eylül



Saat: 09.30



13 Eylül



Dava adı: 15 Temmuz darbe girişimine katılmayan ancak FETÖ üyesi olduğu belirtilen eski ÖKK personelinin yargılandığı dava (14 sanık)



Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 13 Eylül



Saat: 11.00



Dava adı: Eski Pazaryeri Kaymakamı Özdel'in yargılandığı dava



Yer: Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 13 Eylül



Saat: 10.00



14 Eylül



Dava adı: KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan'ın FETÖ üyeliğinden yargılandığı dava



Yer: Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 14 Eylül



Saat: 10.00



Dava adı: Firari FETÖ imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili dava (27 sanık)



Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 14 Eylül



Saat: 10.00



Dava adı: 'Balyoz darbe planı davası' hakimi, eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in yargılandığı dava



Yer: İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 14 Eylül



Saat: 09.00



Dava adı: İş adamlarına yönelik FETÖ/PDY davası (46 sanıklı)



Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 14 Eylül 2018



Saat: 09.20



17 Eylül



Dava Adı: Denizli'de FETÖ'nün kapatılan özel okullarına yönelik dava (50 sanıklı)



Yer: Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 17 Eylül



Saat: 09.00



Dava adı: Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın FETÖ'ye mali yardım ve himmet davası (İlk duruşma)



Yer: İstanbul 34. Ağır Ceza - Silivri



Tarih: 17-18-19-20-21-24-25-26 Eylül



Saat:10.30



Dava: FETÖ'nün 'polis yapılanması' davası (27 sanıklı)



Yer: Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 17 Eylül



Saat: 09.00



18 Eylül



Dava adı: Balyoz savcısının FETÖ davası



Yer: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan



Tarih: 18 Eylül



Saat: 14.30



Dava adı: FETÖ'nün Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin eski Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile rektör yardımcılarının yargılandığı dava



Yer: Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 18 Eylül



Saat: 09.00



Dava adı: Kocaeli'de FETÖ/PDY davası (1 sanıklı)



Yer: Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 18 Eylül 2018



Saat: 10.00



Dava adı: Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'in yargılandığı dava



Yer: Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 18 Eylül



Saat: 13.30



Dava adı: Sakarya'da sağlık çalışanları hakkında FETÖ/PDY davası (9 sanıklı)



Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 18 Eylül



Saat: 09.20



Dava adı: Afyonkarahisar'da Şevkadder Derneği kurucuları hakkında FETÖ/PYD davası (13 sanıklı)



Yer: Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 18 Eylül



Saat: 09.00



19 Eylül



Dava adı: FETÖ'nün KOSGEB'deki yapılanmasına yönelik aralarında kurumun eski başkanı ile yöneticilerinin bulunduğu dava (38 sanık)



Yer: Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 19 Eylül



Saat: 10.00



Dava adı: FETÖ çatı davasının firari sanığı olan, kapatılan Fatih Üniversitesinin eski rektörü Şerif Ali Tekalan'ın kızı Hümeyra Nur Tekalan Toman'ın yargılandığı dava



Yer: Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 19 Eylül



Saat: 10.00



Dava adı: FETÖ faaliyetleri çerçevesinde siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla eski emniyet görevlileri hakkındaki dava (210 sanık)



Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 19-20 Eylül



Saat: 10.00



Dava adı: Eren Erdem'in FETÖ'ye yardım davası



Yer: İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan



Tarih: 19 Eylül



Saat: 11.00



20 Eylül



Dava adı: Hak etmedikleri halde bazı FETÖ üyesi polislere usulsüz taltif verilmesine ilişkin dava (17 sanık)



Yer: Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 20 Eylül



Saat: 10.00



Dava adı: Mahrem yapılanma davası (7'si tutuklu 19 sanıklı)



Yer: Tekirdağ 3. Ağır Ceza



Tarih: 20 Eylül



Saat: 09.00



Dava adı: Adana'da FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik dava (36 sanıklı)



Yer: Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 20 Eylül



Saat: 09.30



Dava adı: FETÖ/PDY davası (1 sanıklı)



Yer: Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 20 Eylül



Saat: 10.00



Dava adı: FETÖ/ PDY davası (5 eski polis)



Yer: Bartın Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 20 Eylül



Saat: 11.00



21 Eylül



Dava adı: KASİAD yöneticileri ve eski Bank Asya çalışanlarının davası (19 sanıklı)



Yer: Karabük Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 21 Eylül



Saat: 10.00



24 Eylül



Dava Adı: 'İzmir askeri casusluk davası'ndaki özel yetkili 12. Ağır Ceza Mahkemesinin Başkanı Atilla Rahman'ın yargılandığı dava



Yer: İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 24 Eylül



Saat: 14.30



Dava adı: Hrant Dink cinayeti davası (85 sanıklı)



Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan



Tarih: 24, 25, 27 ve 28 Eylül



Saat: 11.00



Dava adı: Yunanistan'a firar eden darbecilerin davası (19 sanıklı)



Yer: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan



Tarih: 24 Eylül



Saat: 10.00



Dava adı: Emniyet mahrem yapılanması davası (10 sanıklı)



Yer: Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 24 Eylül



Saat: 09.00



25 Eylül



Dava adı: Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili dava (171 sanık)



Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 25-26 Eylül



Saat: 09.30



Dava Adı: Avukat Ali Aksoy'un İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'ya hakaret davası



Yer: 29. Asliye Ceza Mahkemesi



Tarih: 25 Eylül



Saat: 14.30



Dava adı: Adil Öksüz'ün yengesinin FETÖ davası



Yer: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan



Tarih: 25 Eylül



Saat:10.00



Dava adı: TUSKON davası (86 sanıklı)



Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza - Silivri



Tarih: 25-26-27-28 Eylül



Saat: 10.30



Dava adı: Eskişehir il imamının yargılandığı dava



Yer: Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 25 Eylül



Saat: 09.00



Dava: FETÖ'nün Gaziantep imamı Murat Elmas'ın davası



Yer: Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 25 Eylül



Saat: 10.00



Dava Adı: Gümüşhane'de kadın öğretmene nişanlısının DHKP-C üyesi olduğu iftirası atıp şantaj yaptıkları iddiasıyla FETÖ'nün emniyet imamı, firari il imamı, firari okul müdürü ile 'serrehberin' yargılandığı dava



Yer: Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 25 Eylül



Saat: 11.00



Dava adı: FETÖ/PDY davası (1 sanıklı)



Yer: Karaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 25 Eylül



Saat. 10.00



26 Eylül



Dava adı: Eski Ottava Büyükelçisi Tuncay Babalı'nın, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı dava



Yer: Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 26 Eylül



Saat: 09.30



Dava adı: Kırıkkale'de MKEK çalışanı 13 sanığın yargılandığı dava



Yer: Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih 26 Eylül



Saat: 11.00



27 Eylül



Dava adı: FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan ÖKK'yi ele geçirme teşebbüsüyle ilgili dava (68 sanık)



Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 27-28 Eylül



Saat: 09.30



Dava adı: Eski Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan'ın yargılandığı dava



Yer: Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 27 Eylül



Saat: 10.00



Dava Adı: İzmir'de FETÖ'ye finansal destek sağlayan iş adamları davası (4 sanık)



Yer: İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 27 Eylül



Saat: 09.30



Dava Adı: Erzincan'da, FETÖ/PDY'nin sözde mütevelli heyeti üyeleri davası (73 sanıklı )



Yer: Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi (POMEM)



Tarih: 27 Eylül



Saat : 09.00



Dava Adı: Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Abdullah Korucuk'un davası



Yer: Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 27 Eylül



Saat: 10.00



Dava Adı: Örgütün mahrem yapılanmasında yer alan eski teğmenin davası (1 sanıklı)



Yer: Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 27 Eylül



Saat: 11.00



Dava Adı: Örgütün sözde 'bölge lise mesulü' ile 'şehir dışı talebe mesulü'nün davası (2 sanıklı)



Yer: Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 27 Eylül



Saat: 11.30



Dava adı: 15 Temmuz gecesi darbecilerden gelen mesajı emrindekilerle paylaştığı gerekçesiyle eski Torul İlçe Jandarma Komutanı Talip Kahraman'ın yargılandığı dava



Yer: Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 27 Eylül



Saat: 09.15



Dava adı: FETÖ/PDY'ye yönelik 36 öğretmenin yargılandığı dava



Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 27 Eylül



Saat: 10.15



Dava adı: 'FETÖ'nün ikinci adamı' ve illegal alanların sorumlusu olduğu belirtilen Cevdet Türkyolu'nun 4 yakınının yargılandığı dava



Yer: Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 27 Eylül



Saat: 09.20



Dava adı: FETÖ/PDY davası (1 sanıklı)



Yer: Karaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 27 Eylül



Saat. 10.00



28 Eylül



Dava adı: Diyarbakır'daki darbe girişimi davası (3 sanık)



Yer: Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi



Saat: 09.00



Dava: FETÖ'nün polis yapılanması davası (22 sanıklı)



Yer: Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 28 Eylül



Saat: 09.00



Kaynak : AA