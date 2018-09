ABD'den Filistin'e teklif

Haberde yer alan iddiaya göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere ekibinin kendisine Ürdün ile Filistin'in konfederasyon olmasını temel alan bir barış planı teklifinde bulunduğunu açıkladı.



Ramallah'ta 'Peace Now' isimli sivil toplum örgütüyle görüşmesinden sonra konuşan Abbas, bu planı İsrail'in de konfederasyonun bir parçası olması şartıyla kabul edeceğini ifade etti.









TRUMP DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ



ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanımasından sonra bölgede yeniden sıcak çatışmalar yaşanmış ve yüzlerce Filistinli hayatını kaybetmişti. BM, bölgede itidal çağrısı yaparak olası büyük bir çatışmanın felakete yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.