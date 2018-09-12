Tuz Gölü'nde tarihi an! Yerli roket böyle fırlatıldı

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: 'Bugün Tuz Gölü'nde tarih yazılıyor! Türkiye'miz roket yarışması düzenlenen iki ülkeden birisi oldu. Ülkemizi uzaya çıkaracak genç kardeşlerimiz, kendi tasarımları roketleri başarıyla fırlattı! Bugün yarışan 5 takımdan 4'ü başarıyla fırlattı.2800m irtifa hedefine ulaşıldı.' ifadelerini kullandı.









