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Tuz Gölü'nde tarihi an! Yerli roket böyle fırlatıldı

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Tuz Gölü'nde gerçekleşen yerli ve milli imkanlarla yapılan roket atışının görüntülerini paylaştı. 2800 metre irtifa hedefine ulaşan roket, başarıyla fırlatıldıktan sonra alkış yağmuruna tutuldu

Teknoloji / 12 Eylül 2018 Çarşamba 19:41
Tuz Gölü'nde tarihi an! Yerli roket böyle fırlatıldı

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: 'Bugün Tuz Gölü'nde tarih yazılıyor! Türkiye'miz roket yarışması düzenlenen iki ülkeden birisi oldu. Ülkemizi uzaya çıkaracak genç kardeşlerimiz, kendi tasarımları roketleri başarıyla fırlattı! Bugün yarışan 5 takımdan 4'ü başarıyla fırlattı.2800m irtifa hedefine ulaşıldı.' ifadelerini kullandı.




Tuz GölüTürkiye


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