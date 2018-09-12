Turizm merkezinde iğrenç olay!

İngiltere vatandaşı E.L.H, İçmeler Mahallesi'ndeki kaldığı eve zorla giren aynı ülke vatandaşı D.T.M'nin (27) kendisini darbettiğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek polise şikayette bulundu.



Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kaldığı otelde gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.T.M, 'kasten yaralama' ve 'cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandı.



Kaynak : AA