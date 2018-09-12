Terörist gösterdi TSK vurdu

Teslim olan teröristin ifadeleri doğrultusunda belirlenen Irak'ın kuzeyindeki bir sığınak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hava harekatıyla imha edildi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadeleri doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan bir sığınak belirlendi.



Parasiya Dağı'ndaki büyük sığınak, 9 Eylül'deki hava harekatıyla imha edildi.



Teröristlere önemli zayiat verilen sığınağın vurulma anı da anbean görüntülendi. Kaynak : AA