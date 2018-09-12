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Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle öldürdü

Giresun'da tartıştığı eşini pompalı tüfekle ateş ederek öldüren kadın, gözaltına alındı.

3. Sayfa / 12 Eylül 2018 Çarşamba 18:55
Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle öldürdü

Giresun'da bir kadın, tartıştığı kocasını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Çanakçı ilçesine bağlı Kahraman köyü Tekdoruk Mahallesi'ndeki evlerinde S.K. ile eşi Muhammet K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, pompalı tüfekle kocasına ateş etti. Başından yaralanan Muhammet K, olay yerinde hayatını kaybetti.

Muhammet K'nın cesedi, incelemenin ardından Giresun Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Şüpheli S.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaynak : AA

Adli TıpGiresunJandarma


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