Reza Zarrab, New York'ta görüntülendi

Türkiye'nin politikalarına yön vermek isteyen Amerika, Fetullahçı teröristleri de kullanarak Reza Zarrab üzerinden Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya kalktı.



Mahkeme tiyatrosunda Türkiye'yi suçlayan Reza Zarrab, ifadelerinin ardından Amerikalılar tarafından serbest bırakıldı.



FBI TAKİPTE

FBI ajanları tarafından sıkı bir şekilde takip edilen Zarrab, New York'ta ortaya çıktı.



ŞARAP VE SUŞİ

Soho bölgesinde suşi restoranı Nobu'da bir kadınla şarap eşliğinde yemek yiyen Reza Zarrab, fotoğraflarının çekildiğini fark edince mekandan ayrıldı.



EBRU GÜNDEŞ NE DİYECEK

Ebru Gündeş ile evli olan Reza Zarrab'ın bu fotoğrafı eşine nasıl açıklayacağı merak konusu.





