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Reza Zarrab, New York'ta görüntülendi

Türkiye aleyhindeki kumpas davasının baş aktörü Reza Zarrab, New York'ta suşi yerken objektiflere yakalandı.

Dünya / 12 Eylül 2018 Çarşamba 13:07
Reza Zarrab, New York'ta görüntülendi

Türkiye'nin politikalarına yön vermek isteyen Amerika, Fetullahçı teröristleri de kullanarak Reza Zarrab üzerinden Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya kalktı.

Mahkeme tiyatrosunda Türkiye'yi suçlayan Reza Zarrab, ifadelerinin ardından Amerikalılar tarafından serbest bırakıldı.

FBI TAKİPTE
FBI ajanları tarafından sıkı bir şekilde takip edilen Zarrab, New York'ta ortaya çıktı.

ŞARAP VE SUŞİ
Soho bölgesinde suşi restoranı Nobu'da bir kadınla şarap eşliğinde yemek yiyen Reza Zarrab, fotoğraflarının çekildiğini fark edince mekandan ayrıldı.

EBRU GÜNDEŞ NE DİYECEK
Ebru Gündeş ile evli olan Reza Zarrab'ın bu fotoğrafı eşine nasıl açıklayacağı merak konusu.


Reza ZarrabTürkiyeNew York


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