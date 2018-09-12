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Nevşehir'de kan donduran olay!

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde bir aracın içinde karı koca yanmış halde bulundu.

3. Sayfa / 12 Eylül 2018 Çarşamba 11:33
Nevşehir'de kan donduran olay!

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde bu sabah saatlerinde bir çoban tarafından arazide yanmış bir araç ve içerisinde iki ceset bulundu. Çobanın haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Araç içerisinde yanmış halde bulunan kişilerin Nevşehir'de galericilik yaptığı öğrenilen Mustafa Şahin Akkoç ve eşi Ayfer Akkoç olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.






Kaynak : İHA

PolisMustafa ŞahinJandarma


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