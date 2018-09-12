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MİT'ten Suriye'de büyük operasyonun detayları

2013'te Reyhanlı'da 53 kişiyi şehit eden terörist izlemeye alındı. Esad güçlerinin koruduğu terörist başarılı bir operasyonla yakalandı. TSK, Türkiye'ye getirilmesinde yardımcı oldu.

Güncel / 12 Eylül 2018 Çarşamba 11:45
MİT'ten Suriye'de büyük operasyonun detayları

Terörist Yusuf Nazik, Suriye istihbaratının emriyle gerçekleştirdiği Reyhanlı saldırısı sonrasında, Esad güçlerince koruma altına alındı. Fakat MİT'ten kaçamadı.

ADIM ADIM OPERASYON
Lazkiye, rejim askeri birlikleri, kolluk güçleri ve muhaberat servisi tarafından kontrol altında tutuluyor. Şehre giriş ve çıkışlar sıkı bir denetime tabi. Şehir ayrıca Rus radarlarıyla izleniyor.

MİT, Yusuf Nazik'i Lazkiye'nin merkezinde tespit etti ve izlemeye aldı. Kahraman Türk ajanları, uzun süren sabırlı bir çalışmayla terörist Nazik'in günlük rutinini belirledi.

Esad güçlerinin koruması altındaki Nazik'in günlük yaşamına ilişkin açıklar tek tek tespit edildi. Ardından operasyona start verildi. Terörist Yusuf Nazik, Lazkiye'nin şehir merkezinde düzenlenen başarılı bir operasyonla yakalandı.

TSK NAKİL ESNASINDA DESTEK VERDİ
Türkiye sınırına 90 kilometre uzaklıkta olan Lazkiye'den Türkiye'ye getirilmesi en az operasyon kadar ince düşünüldü ve uygulandı. Bu sırada TSK, MİT birimlerine destek verdi.

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RejimLazkiyeTürkiyeSuriyeReyhanlı


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