MİT, Reyhanlı saldırısının planlayıcısını Lazkiye'den paketleyip getirdi

Aranan teröristler listesinde 'mavi' kategoride yer alan Reyhanlı saldırısının organizatörü Nazik, güvenli yollardan Türkiye'ye getirilerek sorguya alındı Herhangi bir devletten istihbari ya da lojistik desteğin alınmadığı, tüm aşamalarının MİT Başkanlığının kendi unsurlarınca gerçekleştirildiği operasyonla ele geçirilen Nazik, ön sorgusunda eylemi planlayıp organize ettiğini itiraf etti.
Milli İstihbarat Teşkilatı
(MİT) Başkanlığı tarafından Suriye
'nin Lazkiye
kentinde yapılan nokta operasyonda, 2013 yılında Reyhanlı'daki bombalı saldırıda Suriye
istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren Yusuf Nazik yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Hatay'ın Reyhanlı
ilçesinde 2013'te gerçekleştirilen ve 53 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye
istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik'in bulunduğu Suriye
'nin Lazkiye
kentinde MİT tarafından nokta operasyonu gerçekleştirildi.
Aranan teröristler
listesinde 'mavi' kategoride yer alan Reyhanlı
'nın organizatörü Yusuf Nazik, MİT mensuplarının operasyonuyla ele geçirilmesinin ardından güvenli yollar üzerinden Türkiye'ye getirilerek sorguya alındı.
- Planlama ve organizasyon itirafı
Nazik'in ön sorgusunda, Suriye
istihbarat birimlerinden aldığı talimatla Türkiye'de eylem arayışına girerek alternatif eylem yerlerine yönelik keşif çalışması yaptığını, patlayıcıların Suriye'den Türkiye'ye intikalini sağladığını, iki transit tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini organize ettiğini itiraf ettiği öğrenildi.
Ayrıca Nazik'in, Reyhanlı
patlamalarında rol aldığı bilinen Mukaveme Suriye
lideri Mihraç Ural
hakkında da detaylı bilgiler paylaştığı, sorgusunda eyleme katılan diğer firari sanıkları da teslim olmaya çağırdığı belirtildi.
- 'Türkiye devleti çok büyüktür, hesabını sizden soracak'
Sorgusunda Antakya
doğumlu olduğunu aktararak ailesi hakkında bilgi veren Nazik, Reyhanlı'daki bombalı saldırıyı arkadaşlarıyla yaptıklarını itiraf
etti.
Emri Suriye
istihbaratından aldığını belirten Nazik, 'Türkiye
devletinden kaçamadım, pişmanım. Beni Suriye'den yakalayıp getirdiler. Suriye'deki arkadaşlarıma sesleniyorum, yol yakınken dönün, Türk devleti bize sahip çıkar, kendi devletimiz bize sahip çıkar. Suriye
devletine de sesleniyorum, Türkiye
devleti çok büyüktür bunun hesabını elbet sizden soracak.' ifadelerini kullandı.
- Yerli ve milli operasyon
MİT Başkanlığı böylece, FETÖ militanlarına karşı son dönemde yürüttüğü başarılı sınır ötesi
operasyonlara bir yenisini de Lazkiye'de gerçekleştirdiği operasyonla eklemiş oldu.
Yabancı herhangi bir devletten istihbari ya da lojistik desteğin alınmadığı operasyonda, tespit, izleme, operasyon ve nakil aşamaları tamamen MİT Başkanlığı unsurlarınca gerçekleştirildi.
Türkiye
, özellikle 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi
sonrasında 'terörle kaynağında mücadele' amacıyla sınır ötesi
operasyonlar gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda güvenlik güçleri
arasındaki koordinasyonla, başta PKK ve FETÖ üyesi olmak üzere çok sayıda terörist Türkiye'ye getirildi.
- Reyhanlı saldırısı
Hatay'ın Reyhanlı
ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı
gerçekleştirilmişti. Saldırıda yaralanan bir kişinin daha sonra vefatıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükselmişti. Reyhanlı
Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleşen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.
Reyhanlı
saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018'de çıkmıştı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9'u ağırlaştırılmış müebbet hapis
, 13'ü ise 10-15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.
Yusuf Nazik'in de aralarında bulunduğu firari durumdaki 8 terörist ise kırmızı bültenle aranıyordu.
- FETÖ'cü savcı raporu sümen altı etmişti
Öte yandan, patlama öncesinde MİT tarafından eyleme dair detay veriler içeren bilgi notunun o dönem Reyhanlı
Savcısı olarak görev yapan FETÖ mensubu Özcan Şişman'a iletildiği ancak Şişman'ın söz konusu raporu sümen altı ederek patlamanın gerçekleşmesine neden olduğu da ortaya çıkmıştı. Kaynak : AA
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