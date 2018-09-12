MİT, Reyhanlı saldırısının planlayıcısını Lazkiye'den paketleyip getirdi

Aranan teröristler listesinde 'mavi' kategoride yer alan Reyhanlı saldırısının organizatörü Nazik, güvenli yollardan Türkiye'ye getirilerek sorguya alındı Herhangi bir devletten istihbari ya da lojistik desteğin alınmadığı, tüm aşamalarının MİT Başkanlığının kendi unsurlarınca gerçekleştirildiği operasyonla ele geçirilen Nazik, ön sorgusunda eylemi planlayıp organize ettiğini itiraf etti.



(MİT) Başkanlığı tarafından Suriye 'ninkentinde yapılan nokta operasyonda, 2013 yılında Reyhanlı'daki bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren Yusuf Nazik yakalanarak Türkiye'ye getirildi.Edinilen bilgiye göre, Hatay'ınilçesinde 2013'te gerçekleştirilen ve 53 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik'in bulunduğu Suriye 'ninkentinde MİT tarafından nokta operasyonu gerçekleştirildi.Arananlistesinde 'mavi' kategoride yer alan'nın organizatörü Yusuf Nazik, MİT mensuplarının operasyonuyla ele geçirilmesinin ardından güvenli yollar üzerinden Türkiye'ye getirilerek sorguya alındı.Nazik'in ön sorgusunda, Suriye istihbarat birimlerinden aldığı talimatla Türkiye'de eylem arayışına girerek alternatif eylem yerlerine yönelik keşif çalışması yaptığını, patlayıcıların Suriye'den Türkiye'ye intikalini sağladığını, iki transit tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini organize ettiğini itiraf ettiği öğrenildi.Ayrıca Nazik'in,patlamalarında rol aldığı bilinen Mukaveme Suriye liderihakkında da detaylı bilgiler paylaştığı, sorgusunda eyleme katılan diğer firari sanıkları da teslim olmaya çağırdığı belirtildi.Sorgusundadoğumlu olduğunu aktararak ailesi hakkında bilgi veren Nazik, Reyhanlı'daki bombalı saldırıyı arkadaşlarıyla yaptıklarınıetti.Emri Suriye istihbaratından aldığını belirten Nazik, 'devletinden kaçamadım, pişmanım. Beni Suriye'den yakalayıp getirdiler. Suriye'deki arkadaşlarıma sesleniyorum, yol yakınken dönün, Türk devleti bize sahip çıkar, kendi devletimiz bize sahip çıkar. Suriye devletine de sesleniyorum,devleti çok büyüktür bunun hesabını elbet sizden soracak.' ifadelerini kullandı.MİT Başkanlığı böylece, FETÖ militanlarına karşı son dönemde yürüttüğü başarılıoperasyonlara bir yenisini de Lazkiye'de gerçekleştirdiği operasyonla eklemiş oldu.Yabancı herhangi bir devletten istihbari ya da lojistik desteğin alınmadığı operasyonda, tespit, izleme, operasyon ve nakil aşamaları tamamen MİT Başkanlığı unsurlarınca gerçekleştirildi., özellikle 15 Temmuz 2016'dakisonrasında 'terörle kaynağında mücadele' amacıylaoperasyonlar gerçekleştiriyor. Bu doğrultudaarasındaki koordinasyonla, başta PKK ve FETÖ üyesi olmak üzere çok sayıda terörist Türkiye'ye getirildi.Hatay'ınilçesinde 11 Mayıs 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalıgerçekleştirilmişti. Saldırıda yaralanan bir kişinin daha sonra vefatıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükselmişti.Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleşen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018'de çıkmıştı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9'u, 13'ü ise 10-15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.Yusuf Nazik'in de aralarında bulunduğu firari durumdaki 8 terörist ise kırmızı bültenle aranıyordu.Öte yandan, patlama öncesinde MİT tarafından eyleme dair detay veriler içeren bilgi notunun o dönemSavcısı olarak görev yapan FETÖ mensubu Özcan Şişman'a iletildiği ancak Şişman'ın söz konusu raporu sümen altı ederek patlamanın gerçekleşmesine neden olduğu da ortaya çıkmıştı.