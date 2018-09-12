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İş yerini böyle kundakladılar!

İstanbul Kartal’da bir iş yerini kundaklama olayına karıştığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların iş yerini kundaklama girişimi saniye saniye kameralara yansıdı.

3. Sayfa / 12 Eylül 2018 Çarşamba 10:20
İş yerini böyle kundakladılar!
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Olay, Kartal Orhantepe Üsküdar Caddesi'nde bulunan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre gecenin ilerleyen saatlerinde iş yerinin önüne gelen şüpheliler dükkanın kapısını kırarak içeriye benzin dolu şişe attı ve kayıplara karıştı. Şüphelilerin camı kırdığını gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Bu olayın öncesinde de şüpheliler, birçok kez mağazayı kundaklama girişiminde bulundu.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayın ardından Kartal Asayiş Büro Ekipleri, özel bir ekip kurarak geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, şüphelileri yakalamak için 320 güvenlik kamerasını inceledi. İş yerini kundaklama girişiminde bulunan 4 şüphelinin izini buldu ve şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler S.B., A.T., N.B., ve B.O. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

“KARTAL POLİSİNDEN KAÇAMADIM”

Şüphelilerden biri adliye girişinde basın mensuplarının, ‘Niçin yaptınız?' sorusuna, “Cehaletimin kurbanıyım. Kartal polisinden kaçamadım. Pişmanım” dedi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkemedeki sorguları tamamlanan S.B., A.T. ve B.O. cezaevine gönderildi. Şüpheli N.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kundaklama olayına azmettirdiği iddia edilen firari kadın şüpheliyi ise arama çalışmaları sürüyor.

(Cenk İşver - Gamze Erdemir/İHA) Kaynak : İHA

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