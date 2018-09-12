USD (Alış - Satış) : 6,39 - 6,41 EURO (Alış - Satış) : 7,41 - 7,42

Başkan Erdoğan talimat verdi: Dövizle kiraya yeni düzenleme geliyor

AVM'de dövizle kiraya yeni düzenleme geliyor. Başkan Erdoğan AK Parti'ye talimat verdi, teklif hazırlanacak..

Ekonomi / 12 Eylül 2018 Çarşamba 16:07
Başkan Erdoğan talimat verdi: Dövizle kiraya yeni düzenleme geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AVM'lerdeki dövizle kiraya yönelik yeni düzenleme geliyor. AK Parti grubu yeni düzenleme için teklif hazırlayacak.

DÜZENLEMENİN AYRINTILARI

Borçlar kanununda bir değişikliğe gidilecek ve bundan sonra kira sözleşmeleri dövizle yapılamayacak. Teklif yasalaşırsa, AVM'lerde sadece Türk Lirası ile kiralama işlemi yapılabilecek.

BAKAN ALBAYRAK SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çok yoğun bir çalışma başlattıklarını, AVM dükkanlarında, gayrimenkullerde döviz ile kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını belirterek, 'Bir kısım kredi döviz riskiyle ilişkili olan portföyü ayıracak şekilde çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili toplumda da zaten ciddi bir talep var. En kısa sürede Meclis'e gelmesi için çalışacağız. Detayları, hukuki süreçleri çalışılıyor şu an' diyerek sinyalini vermişti.

.

Ak PartiTürk LirasıMaliye BakanıBerat AlbayrakRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı