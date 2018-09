Apple yeni ürünlerini tanıttı

11 yıl önce Apple'ın kurucularından Steve Jobs'un tanıtımı ile hayatımıza giren iPhone serisinin yeni üyeleri Steve Jobs Theater’da teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuldu. İşte Apple'ın piyasaya süreceği yeni ürünleri:



Apple, geçtiğimiz yıl iPhone modellerinin 10. yılına özel çıkarttığı iPhone X modeliyle, iPhone tasarımında tamamen yeni bir tasarıma geçmişti. iPhone X, yenilenerek iPhone Xs olarak satışa sunuluyor.



5.8 inç büyüklüğünde 1125 x 2436 piksel çözünürlüğünde ve 458 ppi piksel yoğunluğundaki OLED ekranın kullanılacağı yeni model, ekran açısından önceki modele benzer olacak. True Tone Display ve 3D Touch’ın unutulmadığı modelde ekran ayrıca 120 Hz.



iPhone 8 Plus ile aynı boyutta olan kasa da incelen çerçeveler sayesinde daha geniş ekrana ev sahipliği yapılıyor.



Gücünü Apple’ın A12 Bionic işlemcisinden alacak olan yeni iPhone Xs, 7nm işlemciye sahip ilk akıllı telefon ünvanını alıyor. Huawei’nin 7nm’lik Kirin 980 işlemcisini kullanacak olan Huawei Mate 20 ile bu alanda yarış içerisinde.







A12 işlemcisi, A11 işlemcisinden yüzde 20 oranında hız artışı ve yüzde 40 oranında daha az güç tüketimi sunacak. A11 ile beraber gelen mimarisel yenilikler, A12 ile beraber 7nm üretim teknolojisiyle performans ve düşük güç tüketimi bir araya geliyor.



A12 Bionic işlemcisinin ise daha hızlı çekirdekler ve eş zamanlı kullanımda daha fazla verimlilik sunacak. Böylece çoklu çekirdek performansında yüzde 25-30 artış elde edilebilecek.



GPU performansı tarafında ise A11’e kıyasla yüzde 50 artış elde edilmiş. Bunun günlük hayata yansımasının ortalama yüzde 20 seviyesinde olması bekleniyor. Çünkü artık GPU performansını bellek bant genişlikleri limitlemeye başlayacak seviyeye geldi.



Evet bilgisayarlar ve ekran kartları için dediğimiz bant genişlikleri artık çipsetlerve mobil cihazlar için de önemli bir nokta haline geldi. Zira A12 saniyede 5 trilyon veriyi işleyebilecek.



iPhone Xs ve Xs Plus modelleri 4 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. 64 / 256 ve 512 GB‘lık dahili hafıza seçenekleri sunuluyor.







Büyük ekranlı iPhone'un adı ise iPhone XS Max olarak açıklandı. Apple’ın yeni iPhone modelleri, beklendiği gibi gücünü 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Apple A12 Bionic’den güç alıyor. Bu Huawei’nin Mate 20 serisinde yer vereceği Kirin 980’in ardından 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ikinci işlemci.



6.9 milyar transitöre ev sahipliği yapan A12 Bionic, bir önceki A11 Bionic’e kıyasla yüzde 15 daha hızlı. Altı adet işlemci çekirdeğine ve 4 adet grafik çekirdeğine ev sahipliği yapan A12 Bionic, Neural Engine’e ev sahipliği yapıyor.



GPU performansı tarafında ise A11’e kıyasla yüzde 50 artış elde edilmiş. Bunun günlük hayata yansımasının ortalama yüzde 20 seviyesinde olması bekleniyor.



iPhone X ile hayatımıza giren çentiğin ve yüksek ekran kasa oranının korunduğu iPhone XS Max, 6.5 inçlik devasa bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Böylece iPhone 8 Plus ile neredeyse aynı boyutlarda daha büyük bir ekran kullanıcılara sunuldu.







Bu ekran 2688×1242 piksel çözünürlük ve 458 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. 3D Touch ve True Tone kullanılmaya devam edilirken, 120 Hz yenileme hızına sahip.



Maksimum depolama alanı seçeneği 512 GB‘a çıkarılan ve IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olan akıllı telefon, daha önce belirttiğimiz gibi uzay girisi, gümüş ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor.



AR, Memoji ve Siri kısayolları artık 9 kat daha hızlı çalışırken, çok daha düşük bir enerji harcanıyor. Yeni iPhone’ların grafik gücünü sergilemek isteyen Apple, etkinlikte Elder Scrolls isimli oyun ile bir demo gösterisi yaptı.



Apple Watch Series 4



Apple alışıldığı üzere lansmanda önceliği yeni Apple Watch modeline verdi. Yeni nesil Apple Watch (Apple Watch Series 4) daha ince bir kasaya sahip olacak. Apple Watch Series 4 bir önceki modele göre yüzde 35 daha büyük. Apple tercihini 40 ve 44 milimetrelik iki saat modelinden yana kullandı. Yeni modelde S4 adında bir işlemci yer alacak.



Yeni nesil Apple Watch'lar ABD'de 399 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacak.