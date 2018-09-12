USD (Alış - Satış) : 6,45 - 6,47 EURO (Alış - Satış) : 7,49 - 7,50

Antalya'da deprem

Antalya’da Akdeniz merkezli 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya’da dün de Döşemealtı ilçesi merkezli 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

3. Sayfa / 12 Eylül 2018 Çarşamba 09:50
Antalya'da deprem
Video için tıklayın

Antalya'da Akdeniz merkezli 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre saat 09.21'de merkez üssü Akdeniz olan Richter Ölçeği'ne göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Deprem, yerin 13.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İl genelinde herhangi bir hasara sebep olmayan deprem Antalya'nın diğer ilçelerinden de hafif şekilde hissedildi. Antalya'da dün de merkez üssü Döşemealtı ilçesinde Richter Ölçeği'ne göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Kaynak : İHA

Deprem


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı