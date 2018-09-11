USD (Alış - Satış) : 6,45 - 6,47 EURO (Alış - Satış) : 7,49 - 7,50

Türkiye'den BMGK'de İdlib'de ateşkes çağrısı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) İdlib'de bütün askeri operasyonlara son verilmesi ve ateşkes çağrısında bulundu.

Dünya / 11 Eylül 2018 Salı 20:58
Türkiye'den BMGK'de İdlib'de ateşkes çağrısı
Video için tıklayın

Sinirlioğlu, Rusya'nın talebi üzerine toplanan BMGK'de, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tahran'da yaptığı zirvenin sonuçları hakkında üye ülkeleri bilgilendirdi.

Astana görüşmelerinin Suriye'de şiddeti azaltmak ve siyasi sürece hız kazandırmak için yapıldığını hatırlatan Sinirlioğlu, Tahran zirvesinde de İdlib konusunun öne çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran'da ateşkes çağrısı yaptığını hatırlatan Sinirlioğlu, İdlib'de bütün askeri operasyonlara son verilmesi ve ateşkes çağrısını yineledi.

Sinirlioğlu, ''Ateşkes çağrımız tüm askeri operasyonları kapsıyor ve Türkiye bu yönde çalışmalarını sürdürecek. Uluslararası toplumu da sesli ve aktif olarak çabalarımızı desteklemeye davet ediyoruz.'' dedi.

Feridun Sinirlioğlu, ''İdlib'de askeri operasyonlar hiç şüphesiz insani felakete neden olur, mülteci akını başlatır, Türkiye ve Avrupa ve ötesinde muazzam güvenlik riskleri oluşturur.'' uyarısında bulundu.

Türkiye'nin 3,5 milyonla dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu hatırlatan Sinirlioğlu, ''Ama şununla da yüzleşelim uzun süre önce kapasitemizin üst sınırına ulaştık.'' diye konuştu.

İdlib'de milyonlarca masum insanın hayatının tehlikeye atılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Sinirlioğlu, ''Bu uluslararası toplumun ortak görevi. Bugün İdlib'de bizi endişeyle izleyenler terörist değil, 3,5 milyon sivil ve bunun 1 milyonu çocuk. Onları hayal kırıklığına uğratamayız.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak : AA

Rusya İdlib saldırılarının görüntülerini yayınladı Rusya İdlib saldırılarının görüntülerini yayınladı Türkiye'den BMGK'de İdlib'de ateşkes çağrısı Türkiye'den BMGK'de İdlib'de ateşkes çağrısı İngiltere'den Başkan Erdoğan'ın İdlib uyarısına destek İngiltere'den Başkan Erdoğan'ın İdlib uyarısına destek ABD'den İdlib açıklaması: Türkiye istedi Rusya ve İran kabul etmedi ABD'den İdlib açıklaması: Türkiye istedi Rusya ve İran kabul etmedi Akar: İdlib'de karadan ve havadan saldırılar durmalı Akar: İdlib'de karadan ve havadan saldırılar durmalı Bahçeli'den Suriye çıkışı Bahçeli'den Suriye çıkışı BM'den 'İdlib' uyarısı BM'den 'İdlib' uyarısı Suriye uyarısı: Korkunç şeyler göreceğiz Suriye uyarısı: Korkunç şeyler göreceğiz Trump'tan açıklama: İdlib'de katliam olursa... Trump'tan açıklama: İdlib'de katliam olursa... Çavuşoğlu- Maas Ortak Basın Toplantısı Çavuşoğlu- Maas Ortak Basın Toplantısı Rusya İdlib'deki bombalamayı doğruladı Rusya İdlib'deki bombalamayı doğruladı Rusya: 'İdlib'teki durumla ilgili ABD ile temas halindeyiz' Rusya: 'İdlib'teki durumla ilgili ABD ile temas halindeyiz' ABD maslahatgüzarı: Türkiye ile aynı endişeleri taşıyoruz ABD maslahatgüzarı: Türkiye ile aynı endişeleri taşıyoruz İsmail Saymaz'dan dikkat çeken tweet İsmail Saymaz'dan dikkat çeken tweet Rusya'dan İdlib açıklaması Rusya'dan İdlib açıklaması Rusya İdlib'i vurdu Rusya İdlib'i vurdu

Rusya Devlet BaşkanıBirleşmiş MilletlerFeridun Sinirlioğluİran CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı