Sıra Cübbeli'ye mi geldi?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.



Ahmet Hakan, Cübbeli Ahmet grubuna bir operasyon yapılabileceğini ima etti.



Hakan, 'Diyanet İşleri Başkanı Cübbeli hakkında sert eleştirilerde bulunmuş acaba operasyon sırası Cübbeli'ye mi geldi' diye sordu?



Ahmet Hakan'ın yazısındaki o bölüm;



CÜBBELİ'YE OPERASYON MU?

DİYANET İşleri Başkanı, isim vermemiş ama Cübbeli Ahmet'i ima eden sert eleştirilerde bulunmuş.



Hatırlayalım:



Diyanet İşleri Başkanı en son Adnan Oktar'ı sert eleştirmiş, ardından Adnan Oktar grubuna operasyon gelmişti.



Acaba?



Cübbeli'ye de mi?



Ne yani?



Adnan Oktar'ın telefonunun ardından...



Sabahın köründe bir de Cübbeli'nin telefonu mu gelecek bana?



Hafazanallah! Hafazanallah!



Kaynak : Beyaz Gazete Özel