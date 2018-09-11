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Rusya'dan İdlib açıklaması: Provokasyon görüntüleri çekmeye başladılar!

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden yetkililer, İdlib'deki muhaliflerin, kimyasal saldırı gibi gösterip hükümeti sorumlu tutacakları provokasyon için görüntü çekmeye başladığı yönünde açıklamada bulundu.

Dünya / 11 Eylül 2018 Salı 15:17
Rusya'dan İdlib açıklaması: Provokasyon görüntüleri çekmeye başladılar!

Rus askeri yetkililer, Rusya'nın uzun zamandır uyarısını yaptıkları 'kimyasal saldırı provasyonunun' hazırlıklarının başladığını belirtti.

İdlib'deki militanların, kimyasal saldırı gibi göstermek istedikleri provokasyonun 'doğal görünmesi için' olay yeri olarak seçtikleri Cisr el Şuğur'a ana maddesi klor olan zehirleyici bir madde içeren iki konteyner götürdüğü iddiasında bulundular.

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