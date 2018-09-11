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Reza Zarrab at sahibi de olamayacak

ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama iddialarıyla 19 Mart 2016’da Miami’de tutuklanan Reza Zarrab’ın at sahipliği belgesi iptal edildi. Reza Zarrab artık at alım-satımı yapamayacak, hipodromda at yarışlarına katılamayacak

Güncel / 11 Eylül 2018 Salı 09:59
Reza Zarrab at sahibi de olamayacak

Reza Zarrab ABD'de tutuklandıktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Aralık 2017'de kendisi ile 22 yakınının mal varlıklarına ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etme' gerekçesiyle el koydu. Zarrab'ın şirketleri ve mülklerinin yanı sıra atları listedeydi. Bu atlar arasında Zarrab'ın Veliefendi Hipodromu'nda yarışan İngiliz atı ‘Dayım Benim' de bulunuyor. Zarrab'a 1.5 milyon lira kazandıran şampiyon safkan son koşusunu ise üç ay önce 30 Mayıs 2018'de gerçekleştirdi. Bu koşuda at yarışı 6'ncı sırada bitirdi.

Hürriyet gazetesinden Fırat Alkaç'ın haberine göre bu tarihten sonra atın masraflarıyla ilgilenen kimse olmadığı için at hipodromda koşmadı. Türkiye Jokey Kulübü (TJK) ise geçen günlerde Zarrab'ın ‘At sahipliği belgesini' kanun ve yönetmeliklerin 155-C maddesi gerekçesiyle iptal etti.

TJK Yüksek Komiserler Kurulu'nun iptal kararının ardından Zarrab bir daha at alım-satım işlemi yapamayacak ve yarışlarda at koşturamayacak. 155'inci maddenin ‘C' bendinde at sahipliği belgesi alacak kişide şu şartlar aranıyor: “Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, vergi kaçakçılığı suçlarından mahkûm olmamak.”

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