Pendik’te bir lisede nişanlısını rehin aldığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Umut Demirkaya’nın nişanlısı Hümeyra K.’nin emniyet ifadesi ortaya çıktı. Hümeyra K. polis sorgusunda, 1 yıldır nişanlı olduğu Umut Demirkaya ile kıskançlık ve ailevi sıkıntılar yüzünden anlaşamadıklarını belirterek, “Yaklaşık 7 ay önce ayrıldık, ancak sonrasında tekrar barıştık. Olay gününden önce ailevi sıkıntılar yüzünden tartıştık, ben de kendisinden ayrılacağımı söyledim ve telefon numarasını engelledim. Olay günü Umut, benim çalışmakta olduğum okula geldi. Benimle konuşmak istedi ve ‘Tenha bir yere gidelim’ dedi.



Ben de kabul ettim ve kendisini okulun tuvaletine konuşmak için götürdüm. Umut, tuvaletin kapısını kapatarak bana, ‘Sen beni aldatıyorsun, kimlerle konuştuğun belli değil’ dedi.



Ben de, ‘Sen ne saçmalıyorsun?’ dedim. Bunun üzerine tartışma büyüdü” dedi.



“SENİ GEBERTİRİM’ DEDİ VE BOĞAZIMI SIKTI”



Umut Demirkaya’nın cebinden bıçak çıkardığını ve kendisini darp etmeye başladığını söyleyen Hümeyra K., “Eliyle yüzüme vurdu, tuvaletin kapısını kilitledi. Kapıda bekleyenlerin gitmesi için bana kendisinin silahı olduğunu söylememi istedi. Ben de korktuğumdan, ‘Umut’un elinde silah var, kapının önünden çekilin. Beni öldürecek’ diye bağırdım. Ancak Umut da silah yoktu. Olay yerine polisler geldi. Bu esnada Umut bana, ‘Benim olacaksın. Benimle birlikte olursun ya da seni gebertirim’ dedi ve boğazımı sıktı. Ancak bana sözle ya da elle cinsel saldırıda bulunmadı. Daha sonra polislerle konuşurken olay yerindeki polisler Umut’u etkisiz hale getirdiler ve yakaladılar” diye konuştu.



“KENDİSİNİ SEVİYORUM, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM”



İfadesinin devamında, “Nişanlım Umut’un psikolojik sıkıntılarının olduğunu düşünüyorum. Kendisini seviyorum, bu nedenle beni yaralamasından, tehdit ve hakaretlerde bulunmasından ve beni tuvalete kilitleyerek hürriyetimi yoksun kılmasından dolayı kendisinden davacı ve şikayetçi değilim” dedi.



Kaynak : İHA