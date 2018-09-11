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Sıcak Haber : ABD'den İdlib açıklaması: Türkiye istedi Rusya ve İran kabul etmedi!..

Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Güncel / 11 Eylül 2018 Salı 19:25
Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın değerlendirmelerde bulunuyor.

Kalın'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Türk ekonomisiyle ilgili panik havasının olmadığını ifade etmek istiyorum. Türbülans gibi görülen dönemin de kısa sürede aşılacağından eminiz.

YENİ ÖĞRETİM YILI

Pazartesi günü bütün güvenlik önlemlerini alacağız. Yeni döneme 60 bin temizlik, 20 bin sivil güvenlik görevlendirilecek. Öğrencilere yeni öğretim yılında başarılar diliyorum.

TAHRAN ZİRVESİ

Bizim beklemediğimiz şekilde zirve canlı yayınlandı. Bu da hayra vesile oldu. Cumhurbaşkanımızın gayretini tüm dünya görmüş oldu. İdlib'in Güney uçlarından itibaren süren saldırıları görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın bir ABD gazetesinde yazdığı yazıda olduğu gibi dünyanın elini taşın altına koyması lazım.

İdlib'e yönelik saldırı her şeyden önce şu ana kadar devam eden siyasi süreçleri dinamitleyecektir, ciddi bir güven bunalımına yol açacaktır

'AVRUPA'YI DA ETKİLER'

İdlib'e yönelik saldırı sadece insani felakete yol açmaz. Ciddi diplomatik ve siyasi sonuçları da olur mesajını ilettik. Yüz binleri kapsayacak göç dalgası başka koplikasyonlara yol açar. Bu göç Avrupa'yı da etkilker. İnsani duyarlılık gösteren tarafın Türkiye olduğu açık ve net ortada.

'DÜNYAYA ÇAĞRIMIZ....'

Çağrımız, dünya kamuoyunun, Batılı ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, bölge ülkelerinin, bu konuda eş güdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ederek İdlib'e yönelik muhtemel bir saldırıyı durdurmasıdır.

ABD'NİN SKANDAL FİLİSTİN KARARI

Bu hamle Trump yönetiminin taraf olduğunu teyit ediyor. Bu hamle ABD'nin tarafsız arabuluculuk ilkesini yitirdiğini gösteriyor. Filistin halkına haksızlık olarak değerlendiriyoruz. Elimiz kolumuz bağlı değil. Cumhurbaşkanımız bununla ilgili bir çalışma başlatmıştı. Dünyadaki diğer liderlerle görüşmeye devam edecek.

EYT'LER KONUSU BUGÜN GÜNDEME GELMEDİ

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu şu anda hükümetin gündeminde yok. Teklif geldiğinde Ekim ayında bakılır. Ama bunun maliyeye üreteceği maliyeti de dikkate almak durumundayız. Bugün bu konu gündeme gelmedi.

MHP, EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARLA İLGİLİ MECLİS'TE TEKLİF SUNACAK

Emeklilikte yaşa takılanlar için MHP'den de olumlu sinyal gelmişti.

Teklif sahibi MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, ''1 Ekim'de Meclis açıldığında, bütün partilerin bu konu ile ilgili hassasiyetini ortaya koyup problemi çözmek için gereğini yapacaklarına inanıyorum' ifadelerini kullanmıştı.

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