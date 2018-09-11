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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 11 Eylül 2018 Salı 09:00
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ile iltisaklı faaliyetlerinden dolayı hapis cezası alan kişilerin çatışma bölgelerine geçişleri için sahte kimlik temin etmeye çalıştığı, örgüte yeni eleman kazandırma arayışında olduğu ve cezaevindeki DEAŞ üyelerinin ailelerine yardım faaliyeti yürüttüğü belirlenen bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin Sultanbeyli'de maddi yardım topladıklarını, örgüt propagandası yaptıklarını ve sık sık telefon hattı değiştirip internet tabanlı uygulama kullandıklarını tespit etti.

Elde edilen bulgular doğrultusunda düzenlenen operasyonda, S.K, M.E, S.Y.B, E.A, B.A.U, M.S. ve M.U. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak : AA

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