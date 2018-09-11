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İstanbul'da şiddetli yağış

Sağanak, kentin bazı bölgelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle hava ve kara trafiğinde aksamalar yaşandı, bazı araçlar su birikintisinde mahsur kaldı.

3. Sayfa / 11 Eylül 2018 Salı 15:33
İstanbul'da şiddetli yağış
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İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak, hava ve kara ulaşımını aksattı.

Kentte öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle bazı ev iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt'ta yağış nedeniyle bazı araçlar su birikintisinde mahsur kaldı. Araçlardaki sürücüleri ve yolcular itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Su tahliyesi yapan itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.




TEM Otoyolu ile D100 Karayolunda da sürücüler sağanak dolayısıyla kontrollü şekilde ilerlerken, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etti.

Silivri'de ise vatandaşlar yağıştan korunmak için duraklara ve bina girişlerine sığındı.



- Hava ve kara yolu trafiği aksadı

Sağanak, hava trafiğini de etkiledi. Bazı uçaklar, Atatürk Havalimanı'na kısa süreli gecikmeyle indi. Yağış ve yoğunluk nedeniyle bazı uçaklar havalimanına iniş öncesinde havada tur attı.

Yağış dolayısıyla ayrıca Avcılar-Büyükçekmece istikametinde, çift yönlü araç yoğunluğu oluştu.
Kaynak : AA

Mahsur KaldıAtatürk


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