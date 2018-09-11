İstanbul'da şiddetli yağış

Sağanak, kentin bazı bölgelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle hava ve kara trafiğinde aksamalar yaşandı, bazı araçlar su birikintisinde mahsur kaldı.
İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak, hava ve kara ulaşımını aksattı.
Kentte öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle bazı ev iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt'ta yağış nedeniyle bazı araçlar su birikintisinde mahsur kaldı. Araçlardaki sürücüleri ve yolcular itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Su tahliyesi yapan itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.