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İngiltere'den Başkan Erdoğan'ın İdlib uyarısına destek

İngiltere BM Daimi Temsilcisi Pierce, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makalesindeki uyarılara tamamen katılıyoruz, aynı kaygıları taşıyoruz.” dedi..

Dünya / 11 Eylül 2018 Salı 20:56
İngiltere'den Başkan Erdoğan'ın İdlib uyarısına destek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın talebi üzerine toplandı. Toplantıda söz alan İngiltere BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Wall Street Journal'da (WSJ) yayımlanan makalesindeki uyarılara tamamen katıldıklarını, aynı kaygıları taşıdıklarını söyledi.

'TEK BİR ÜLKE ELLE TUTULUR PLAN SUNDU. TÜRKİYE'

Pierce, 'Rusya ve İran'ı bizimle çalışmaya çağırıyoruz.' dedi. BMGK oturumunda bir tek Türkiye'nin elle tutulur bir plan sunduğunu belirten Pierce, herkesi Türkiye'nin planı ile birlikte hareket etmeye davet etti.

'KİMYASAL SİLAH KULLANILIRSA GÜÇLÜ CEVAP VERECEĞİZ'

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Halley ise, İdlib'de kimyasal silah kullanılırsa güçlü cevap vereceklerini ve uyarılarının arkasında olduklarını söyledi.

Haley, 'Esed'in Suriye halkının geleceğini çalmasına izin vermeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

.Rusya, İran ve Esed rejiminin siyasi çözümle ilgilenmediğini öne süren Haley, ' Türkiye bunu geçen hafta öğrendi, İdlib'de ateşkes istedi ama Rusya ve İran, Türkiye'nin bu teklifini kabul etmedi.' ifadelerini kullandı.

'ÇATIŞMASIZLIK BÖLGELERİ KORUNMALI'

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, rejimin kara ve hava saldırılarında kimyasal ya da konvansiyonel silah kullanmasının fark etmediğini, ayrım yapılmaması gerektiğini söyledi.

Sinirlioğlu, 'Milyonlarca sivilin hayatının korunması uluslararası toplumun sorumluluğudur. Tahran zirvesinde de belirtmiştik tekrar ediyoruz çatışmasızlık bölgeleri korunmalı.' diye konuştu.

'İDLİB'DEKİ DURUM SİYASİ SÜRECİN GELECEĞİNİ ETKİLEYECEK'

Suriye'de askeri sonuç olamayacağını belirten Sinirlioğlu, İdlib'deki durumun siyasi sürecin geleceğini de etkileyeceğini ifade ederek, 'Türkiye olarak yanı başımızdaki şiddetin sona ermesi için çok çalıştık.' dedi.

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