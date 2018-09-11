Pendik'te bir okulda nişanlısını bıçak zoruyla rehin alan Er Umut D., 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



GENÇ KIZI TUVALETTE BIÇAKLA REHİN ALMIŞTI



Birliğinden izinli ayrılan Er Umut D. nişanlısını ikna etmek için genç kızın kayıt işleriyle ilgili görev yaptığı Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne gitmiş, ancak ikna edemeyince genç kızı tuvalete kilitleyip elindeki bıçakla rehin almıştı.







1.5 SAATLİK UĞRAŞ SONRASI İKNA OLMUŞTU



İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı müzakere timlerinin yoğun uğraşları sonucu, 1.5 saatlik müzakere sonunda ikna edilmişti.



TUTUKLANDI



Er Umut D. bugün 'Cebir, tehdit veya hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Umut D., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.



Pendik'te rehine krizi! Nişanlısını tuvalete kilitleyip...