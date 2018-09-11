Fitch, 4 Türk bankasının notunu düşürdü

Fitch, Anadolubank ve Fibabanka'nın uzun vadeli kredi notlarını BB-'dan B+&la, Şekerbank'ın kredi notunu B+'dan B'ye ve Odeabank'ın notunu BB-'den B'ye indirdi.



Fitch, not indiriminin piyasa oynaklığı döneminde bankaların performanslarına, varlık kalitelerine, likidite/fonlama profillerine yönelik artan riski yansıttığını belirterek, ekonomide sert bir iniş yaşanması/yatırımcı güveninde kötüleşme riskleri de hesaba kattıklarını vurguladı.