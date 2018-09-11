Elleri ve ayakları kelepçeyle bağlı erkek cesedi bulundu

Olay, saat 10.00 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Kayalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Fazlı I., 841. Sokak'ta ikamet eden kiracısı A.G.'nin (33) bu ayki kirasını ödememesi üzerine kiracısını telefonla aradı. Şahsa bir türlü ulaşamayan ev sahibi, kiracısının evine gitti. Kapının açık olduğunu gören Fazlı I., içeriye girdiğinde korkunç tabloyla karşılaştı. Kiracısının ağzı bantlı, elleri ve ayakları plastik kelepçeyle bağlı cesedini gören ev sahibi, durumu polise bildirdi.



Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevreye güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri ise ceset üzerinde ve çevrede delilleri topladı. A.G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.















(Abdullah Sarica - Emre Yüzügüldü/İHA) Kaynak : İHA