Dolar kuru bugün ne kadar?

Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerle geçen haftanın son iki gününde düşüşe geçen dolar/TL dar bantta yatay seyrediyor.



Bankalararası piyasada dolar 6,47 civarında işlem görüyor. Dolar geçtiğimiz hafta cuma günü yüzde 2'yi aşan değer kazancı ile 6,60'dan yönünü aşağı çevirmişti.



Euro/TL de 7,50 seviyelerine yakın hareket ediyor.



Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantısında yüzde 17,75 olan bir hafta vadeli repo faizini artırması bekleniyor. Piyasalarda beklentiler 200 ile 725 baz puan arasında değişiyor.