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Dolar kuru bugün ne kadar?

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Ekonomi / 11 Eylül 2018 Salı 09:05
Dolar kuru bugün ne kadar?

Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerle geçen haftanın son iki gününde düşüşe geçen dolar/TL dar bantta yatay seyrediyor.

Bankalararası piyasada dolar 6,47 civarında işlem görüyor. Dolar geçtiğimiz hafta cuma günü yüzde 2'yi aşan değer kazancı ile 6,60'dan yönünü aşağı çevirmişti.

Euro/TL de 7,50 seviyelerine yakın hareket ediyor.

Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantısında yüzde 17,75 olan bir hafta vadeli repo faizini artırması bekleniyor. Piyasalarda beklentiler 200 ile 725 baz puan arasında değişiyor.

KazancıDolarMerkez BankasıRepo


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