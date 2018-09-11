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Diyanetten 'nikah' işlemlerinde yeni dönem

Diyanet İşleri Başkanlığınca, müftülüklerdeki nikah kayıt işlemleri dijital ortama taşındı Müftüler, evlendirme işlemleri için gerekli formları elektronik ortamda doldurarak, kolay, hızlı ve hatasız bir şekilde hazırlayabilecek.

Yaşam / 11 Eylül 2018 Salı 12:36
Diyanetten 'nikah' işlemlerinde yeni dönem

Diyanet İşleri Başkanlığınca müftülüklerdeki nikah kayıt işlemleri dijital ortama taşındı.

Edinilen bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (DİBBYS) tarafından il ve ilçe müftülüklerince yürütülen nikah kayıt işlemlerinin hatasız, kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için internet uygulaması hazırlandı.

Bu uygulamayla müftüler evlendirme işlemleri için gerekli formları elektronik ortamda hazırlayabilecek. 'Evlendirme işlemleri' uygulamasını, il ve ilçe müftüleri ile müftülerin yetkilendirdiği müftülük çalışanı, 'Evlendirme Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) Taahhütnamesi' doldurarak onaylattıktan sonra DİBBYS kullanıcı adı ve şifresiyle kullanabilecek.

İl ve ilçe müftülüklerince başvuran çiftlerin belgeleri incelenip, geçerli olması durumunda KPS servisleri kullanılarak sisteme kayıt yapılacak. Nikah kıyıldıktan sonra 'Evlenme Bildirim Formu' sistemden çıktı alınarak nüfus müdürlüklerine gönderilecek.

Söz konusu uygulama DİBBYS tarafından geliştirilecek, Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığınca yürütülecek. Kaynak : AA

Diyanet İşleri Başkanlığı


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