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Antalya'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşam / 11 Eylül 2018 Salı 03:14
Antalya'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.02'de merkez üssü Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Ilıcaköy Mahallesi olan 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"Şu an için herhangi bir olumsuzluk yok"

Antalya Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, AA muhabirine depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Jandarma, polis, 112 Acil Çağrı Merkezi ve kriz masası ekiplerine herhangi bir olumsuzluk bilgisi gelmediğini belirten Timur, "AFAD ekimizi de sahaya gönderdik. Arkadaşlarımız sahada inceleme yapacaklar fakat şu an için herhangi bir olumsuzluk yok." dedi. Kaynak : AA

PolisAntalyaÇağrı Merkezi


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