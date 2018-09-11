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Afganistan'da intihar saldırısı

Saldırıda 32 kişi hayatını kaybederken, 128 kişi yaralandı.

Dünya / 11 Eylül 2018 Salı 17:19
Afganistan'da intihar saldırısı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 32 kişinin öldüğü, 128 kişinin yaralandığı bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Dehkai bölgesinde hükümet karşıtı gösteri yapanların arasına karışan bir kişinin üzerindeki bombayı patlattığını söyledi.

Saldırıda 32 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 128 kişinin de yaralandığını belirtti.

Ataullah Hogyani, göstericilerin, köylerindeki bazı korucu komutanlarının zorbalık yaptığı gerekçesiyle hükümeti protesto ettiğini aktardı.

Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı. Kaynak : AA

ProtestoAfganistanHükümet Karşıtı


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