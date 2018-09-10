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Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2. Yaşını Instagram Fotoğraf Yarışması ile Kutluyor

“İlklerin Köprüsü” olarak adlandırılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2. yaşını Instagram’da düzenlediği fotoğraf yarışması ile kutluyor. Yarışmanın kazananını bir adet akıllı telefon bekliyor.

Güncel / 10 Eylül 2018 Pazartesi 16:28
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2. Yaşını Instagram Fotoğraf Yarışması ile Kutluyor

İstanbul Boğazı'nı üçüncü kez birleştiren ve 26 Ağustos'ta 2. yaşını kutlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, yıldönümü kapsamında #YSSile2yıl isimli bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü manzarasında çekilen fotoğrafları #YSSile2yıl etiketi ile paylaşan kullanıcıların fotoğrafları kurul tarafından değerlendirilecek.

Fotoğraflar yarışmaya 30 Eylül Pazar akşamına kadar kabul edilecek. #YSSile2yıl fotoğraf yarışmasının ödülü ise akıllı telefon olacak.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgi ve kurallar için; http://bit.ly/YSSile2yilkatilimkosullari

ICA HAKKINDA
Başarılı yapım sürecinin ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Projesi'nin işletmesini de üstlenen IC İçtaş İnşaat – Astaldi konsorsiyumu ICA, güçlü işletme kadrosu ve işbirliği içinde olduğu Türkiye'nin lider markaları ile hizmet veriyor. Akıllı ulaşım sistemleri, ileri teknoloji bakım ekipmanları ve ücret toplama sistemleri ile donatılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, iki kıta arasında transit taşımacılığın kavşak noktalarından biri olarak faaliyet gösteriyor ve İstanbul trafiğinin rahatlamasına katkı sağlıyor.
Tüm güzergah Ana Kontrol Merkezi'nden 7/24 izlenirken köprü ve otoyolun tüm İşletme, Bakım ve Operasyon faaliyetleri yıl boyunca ICA ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor. ICA; yüksek işletme kalitesi, yaklaşık 1.000 kişiden oluşan bilgili, donanımlı ve özenli işletme kadrosu, Trafik Devriye ve Bakım ekipleri ile sürücülere güvenli ve konforlu bir yolculuk sunuyor.

Yavuz Sultan SelimAkıllı TelefonGüzergahTeknoloji


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