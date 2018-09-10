Tutuklanan muhalif lidere ev hapsi

Kamboçya'da vatana ihanet suçundan tutuklu yargılanan muhalif lider Kem Sokha, sağlık sorunları nedeniyle kefaletle serbest bırakılıp ev hapsine alındı.



2017 yılı Eylül ayında tutuklanan muhalif liderin partisi Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi, aynı yıl Kasım ayında kapatılmış ve partideki üyeleri siyasetten men edilmişti. Kamboçya hükümetine karşı ABD ile gizli iş birliği yapmakla suçlanan Kem Sokha, suçlu bulunması durumunda 30 yıla kadar hapis cezası alabilir.



Kaynak : İHA