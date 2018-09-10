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Trump'tan "Korku: Beyaz Saray'da Trump" kitabına tepki

ABD Başkanı Donald Trump: 'Woodward’ın kitabı şaka gibi, bana karşı yapılan saldırılardan sadece biri' 'Gerçek kitabı ben yazacağım'.

Yaşam / 10 Eylül 2018 Pazartesi 19:06
Trump'tan

ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Bob Woodward'un kendisi hakkında yazdığı kitap ile ilgili "Woodward’ın kitabı şaka gibi, bana karşı yapılan saldırılardan sadece biri." yorumunu yaptı.

Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan, ABD’li kıdemli gazeteci Bob Woodward'un yazdığı ve yarın piyasaya çıkması beklenen "Korku: Beyaz Saray'da Trump" adlı kitap hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Büyük bir bölümü basına sızan kitap hakkında Trump, "Woodward’ın kitabı şaka gibi, bana karşı yapılan saldırılardan sadece biri. Saldırı yağmuru." ifadelerini kullandı.

Trump, paylaşımında, "İsmi açıklanmayan gizli kaynaklara referans veriliyor. Kitapta hakkında iddiada bulunan birçok kişi, kendilerine isnat edilen sözlerin yalan olduğunu dile getirdi. Demokratlar kaybetmeyi kendilerine yediremiyor. Gerçek kitabı ben yazacağım.” değerlendirmesini yaptı.

Kitabın yazarı Bob Woordward da ABD televizyon kanalı NBC News’e bağlanarak iddialarının arkasında olduğunu dile getirdi.

Woodward, kitapta bahsettiği ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Trump’ın Özel Kalem Müdürü John Kelly’nin Trump’a hakaret ettiği yönündeki iddialarının arkasında olduğunu belirtti.

Mattis ve Kelly’nin bu iddiaları reddetmesine ilişkin Woodward, “Gerçeği söyleyemiyorlar. Bu insanlar politik davranarak işlerini korumaya çalışıyorlar, bu sebeple reddetmelerini anlayabilirim." dedi.

Woodward kitabında, Mattis'in Trump'a "Kore Yarımadası'nda olup bitenleri anlama seviyesinin ilkokul çocukları seviyesinde olduğunu" söylediğini, Kelly’nin ise Trump hakkında “aptal” dediğini ve yönetimi “çılgın şehir” şeklinde tanımladığını ileri sürdü. Kaynak : AA

Sosyal MedyaBeyaz SaraySavunma BakanıBob WoodwardDonald Trump


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