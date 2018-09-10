İstanbul Pendik'teki bir lisede görev yapan genç bir kız, nişanlısı tarafından rehin alındı. Nişanlısıyla birlikte kendisini tuvalete kilitleyen uzman erbaş, yaklaşık 1.5 saat sonra teslim oldu.
Olay, Pendik Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nse yaşandı. Uzman erbaş olarak görev yapan Umut D. birliğinden kaçtığını söyleyerek, aralarında kısa bir süredir sorun olduğunu iddia ettiği nişanlısı Hümeyra K'yı rehin aldı.
Umut K., nişanlısıyla birlikte kendisini üçüncü kattaki tuvalete kilitledi. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OKULDAKİLER TAHLİYE EDİLDİ
Polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle okuldaki görevlileri, öğrenci velilerini bina dışına çıkartırken, bahçedeki gazetecileri de olay yerinden uzaklaştırdı. Umut D.'nin silahının olmadığını ve elinde bıçak bulunduğunu söylediği öğrenildi. Umut D.'nin 'Öğrenmek istediğim bilgiler var, onları öğrenince kendisini serbest bırakacağım ve teslim olacağım' dediği belirtildi.