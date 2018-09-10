Olay, Pendik Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nse yaşandı. Uzman erbaş olarak görev yapan Umut D. birliğinden kaçtığını söyleyerek, aralarında kısa bir süredir sorun olduğunu iddia ettiği nişanlısı Hümeyra K'yı rehin aldı.



Umut K., nişanlısıyla birlikte kendisini üçüncü kattaki tuvalete kilitledi. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



OKULDAKİLER TAHLİYE EDİLDİ



Polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle okuldaki görevlileri, öğrenci velilerini bina dışına çıkartırken, bahçedeki gazetecileri de olay yerinden uzaklaştırdı. Umut D.'nin silahının olmadığını ve elinde bıçak bulunduğunu söylediği öğrenildi. Umut D.'nin 'Öğrenmek istediğim bilgiler var, onları öğrenince kendisini serbest bırakacağım ve teslim olacağım' dediği belirtildi.







1.5 SAAT SONRA TESLİM OLDU



Rehin alan zanlıyı ikna etmek için müzakereci ve özel hareket polisleri de binaya girdi. Müzakereci polisler, rehine krizinin sonlandırılması için zanlıyla görüştü. Yaklaşık 1.5 saat sonra ikna olan uzman erbaş, teslim oldu.



Rehin alan zanlıyı ikna etmek için müzakereci ve özel hareket polisleri de binaya girdi. Müzakereci polisler, rehine krizinin sonlandırılması için zanlıyla görüştü. Yaklaşık 1.5 saat sonra ikna olan uzman erbaş, teslim oldu.



VALİLİK'TEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği, Pendik'teki rehine olayında müzakerelere başlandığını ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını duyurdu.



İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Pendik ilçemiz Melek Akbil Meslek Lisesinde meydana gelen rehin alma olayı ile ilgili olarak öncelikle müzakere ekiplerimiz olay yerine intikal etmiş ve müzakerelere başlamışlardır. Ayrıca yeterli sayıda polis gücü sevkedilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır.' denildi.