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Pendik'te lisede okul çalışanını rehin alan kişi teslim oldu

İstanbul Pendik'teki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kadın çalışanı rehin alan şahıs teslim oldu.

3. Sayfa / 10 Eylül 2018 Pazartesi 13:45
Pendik'te lisede okul çalışanını rehin alan kişi teslim oldu
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İstanbul Pendik'teki Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen silahlı bir kişi okuldaki kadın çalışanı rehin aldı.

Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde stajyer memur olan kadın çalışan, asker olduğu belirtilen nişanlısı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Bir süre sonra burada silahlı rehin alma ihbarının yapılmasının ardından, okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. 


Kadın personelin silahlı şahıs tarafından okulun tuvaletinde rehin alınması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı müzakereci ekipler de olay yerine geldi.

Özel harekat polisleri, güvenlik gerekçesiyle okuldaki görevlileri, öğrenci velilerini bina dışına çıkartırken, bahçedeki gazetecileri de olay yerinden uzaklaştırdı.


İstanbul Valisi'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pendik ilçemiz Melek Akbil Meslek Lisesinde meydana gelen rehin alma olayı ile ilgili olarak öncelikle müzakere ekiplerimiz olay yerine intikal etmiş ve müzakerelere başlamışlardır. Ayrıca yeterli sayıda polis gücü sevkedilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır." denildi.

Öğrenci bulunmayan okuldaki müzakere çalışmaları sonucunda kadın çalışanı rehin alan şahıs teslim oldu.

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